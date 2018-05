Deux corps retrouvés dans l’eau à Beauharnois

Deux corps ont été retrouvés dans le canal de Beauharnois, mercredi en fin d’avant-midi, à Beauharnois, sur la Rive-Sud de Montréal.

Un premier corps a été localisé près de la berge, à proximité d’une piste cyclable bordant la route 236.

Puis, les services d’urgence dépêchés sur les lieux ont remarqué la présence d’un deuxième corps un peu plus loin dans l’eau.

En début d’après-midi, une opération était en cours pour aller récupérer la deuxième dépouille.

Selon la Sûreté du Québec, il est encore trop tôt pour confirmer leur identité. La cause de leur mort n’a pas été établie non plus.