Deux fournisseurs de cannabis de la SAQ pourraient fusionner

Deux importants fournisseurs de cannabis de la Société des alcools du Québec (SAQ) pourraient se marier. Le producteur de cannabis Aurora de l’Alberta serait en discussion pour avaler le producteur ontarien MedReleaf.

Selon le quotidien torontois Globe and Mail, d’intenses discussions seraient en cours pour assister à une fusion des deux entreprises prochainement.

Cette fusion créerait un géant de la production de cannabis au pays et le plus gros joueur du secteur en terme de capitalisation boursière.

MedReleaf et Aurora n’ont pas voulu commenter l’état des discussions.

Les deux producteurs de cannabis ont conclu le mois dernier avec la SAQ d’importants contrats pour fournir les futurs magasins de la Société québécoise de cannabis (SQDC).

MedReleaf doit fournir à la SAQ plus de 8000 kilos de cannabis par année sur trois ans alors qu’Aurora a une entente pour livrer 5000 kilos de pot par année sur trois ans.

La filiale de la SAQ, la SQDC, prévoit ouvrir 20 succursales au Québec dès la légalisation du cannabis à des fins récréatives. D’ici trois ans, il pourrait y avoir jusqu’à 150 emplacements de la SQDC.

Mouvement de consolidation

Le mouvement de consolidation au sein de l’industrie du cannabis se poursuit au pays.

En janvier dernier, Aurora a mis la main sur le producteur de cannabis CanniMed de Saskatoon.

D’après le Globe and Mail, si le projet de fusion entre Aurora et MedReleaf ne fonctionnait pas, d’autres joueurs pourraient alors sauter dans la mêler pour acquérir MedReleaf comme les producteurs Canopy Growth et Aurora.

À la Bourse de Toronto, le titre de MedReleaf cotait à 21,98 $, en baisse de 30 cents mercredi midi alors que celui de Aurora s’échangeait à 8,06 $, en hausse de 18 cents.