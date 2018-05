Kanye West accro aux opiacés après une liposuccion

Kanye West a révélé avoir eu recours à une liposuccion afin d’améliorer son apparence et d’éviter ce qu’a enduré son beau-frère Rob Kardashian quand les médias ont affirmé qu’il était en surpoids.

«J’étais accro aux opiacés, a confessé Kanye West à TMZ Live, ce mardi, alors qu’il évoquait ses médicaments prescrits. J’ai eu une opération chirurgicale parce que j’essayais d’avoir une belle apparence pour vous tous. J’ai eu une liposuccion parce que je ne voulais pas que vous me traitiez de gros, comme vous l’avez fait avec Rob (Kardashian) au mariage, en le faisant rentrer chez lui avant que Kim et moi ne nous mariions (en 2014).»

Le rappeur a ajouté : «Je ne voulais pas vraiment que vous me traitiez de gros, donc j’ai eu une liposuccion, et ils (les chirurgiens) m’ont donné des opiacés (contre la douleur), et j’ai commencé à en prendre deux et à conduire sous opiacés pour me rendre au travail».

Kanye West a été hospitalisé pour épuisement en novembre 2016, après avoir annulé les dates restantes de son «Saint Pablo Tour», et la star a reconnu que son dépendance avait empiré à sa sortie.

«Quand j’ai quitté l’hôpital, combien de médicaments pensez-vous que l’on m’a donnés ? Sept. Je suis passé de deux cachets à sept», a-t-il ajouté.

Kanye West est retourné sur Twitter, après une pause avec les réseaux sociaux, la semaine dernière, et il a déclenché une vraie tempête avec ses opinions et ses annonces, alors qu’il faisait la promotion de son livre de philosophie à venir.

Pendant son activité sur les réseaux sociaux, il a mis en colère de nombreux fans et des amis célèbres en offrant son soutien au président américain Donald Trump - incitant nombre d’entre eux à penser qu’il n’était pas dans son état normal.

Toutefois, il a été catégorique sur le fait que ses messages sur Twitter n’étaient pas liés à l’utilisation d’opiacés. «Je ne suis pas drogué. Ces cachets, ils (les médecins) veulent que j’en prenne trois par jour, j’en prends un par semaine peut-être, deux par semaine», a-t-il conclu.