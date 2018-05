La Patrouille bleue prête à reprendre du service

Les Montréalais seront de nouveau sensibilisés aux enjeux liés à l’eau alors que la Patrouille bleue est de retour dès cette semaine pour une neuvième saison chaude consécutive.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, cherche à éveiller les consciences en ce qui a trait à l’usage de l’eau potable et à la gestion à la source des eaux pluviales, ont précisé mercredi, par communiqué, la Ville de Montréal et le Regroupement des éco-quartiers.

Ce sont une vingtaine d’étudiants en environnement et en animation des niveaux collégial et universitaire qui font partie de cette brigade, qui visitera les arrondissements et les villes liées de l’île de Montréal.

Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable.

«À ce jour, les patrouilleurs ont directement sensibilisé près de 70 000 résidents montréalais sur la gestion responsable de l'eau, ils ont donc un réel impact sur la modification des comportements vers des habitudes plus vertes et responsables», a dit Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques.

Quelques mandats:

Poursuivre le projet de sensibilisation sur la réorientation des gouttières extérieures, sur la végétalisation des terrains et sur la récupération de l’eau de pluie

Sensibiliser les résidents sur la réglementation sur les usages de l'eau potable, notamment les périodes d’arrosage, et sur l'économie d'eau potable, en réparant les appareils de plomberie défectueux

Informer les résidents sur l'interdiction de recourir à des appareils de climatisation utilisant de l'eau potable

Sensibiliser les citoyens sur les produits à ne pas jeter aux toilettes