Le «fruit» constitutionnel n’existe pas encore, reconnaît Fournier

Le Québec est encore bien loin du jour où il signera la Constitution canadienne, malgré le lancement l’an dernier d‘une politique qui vise à réchauffer les relations avec le reste du pays.

Alors que l’expression consacrée veut que le «fruit n’est pas mûr» pour une reprise des pourparlers constitutionnels, le ministre Jean-Marc Fournier a usé d’un lexique botanique pour illustrer l’état de la situation mercredi.

Tout au plus, les relations Canada-Québec sont à l’étape du dégel. «Le fruit, pour qu'il apparaisse sur la plante, il faut d'abord que la plante reprenne de la vigueur, et le dégel permet au moins à la plante de commencer à prendre de la vigueur», a dit le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Déposée en juin 2017, la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes vise à réchauffer les relations entre le Québec et le reste du Canada – notamment par des rencontres avec la société civile canadienne – dans le but ultime de régler la question constitutionnelle.

Fin du tabou

Les échanges menés depuis un an, estime Jean-Marc Fournier, ont toutefois permis de mettre fin à «la période du tabou et du silence» sur la question des rapports du Québec avec le reste du Canada. Mais avant d’ouvrir un jour la Constitution canadienne, le pays doit se sortir de «la psychose de la crise», dit Jean-Marc Fournier.

Pour y arriver, le Québec et le ROC devront rétablir la confiance, a fait valoir le ministre. «Et la confiance vient avec le dialogue», a-t-il dit.

Plan d’action

D’ici là, le gouvernement Couillard veut multiplier les échanges avec le ROC en ajoutant 2,4 millions $ au budget du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour l’année en cours.

Cette somme servira notamment à créer quatre missions du premier ministre dans les autres régions du Canada annuellement, à l’image des missions économiques menées par le gouvernement en Europe et en Asie.

«On vend plus au Nouveau-Brunswick qu'à la France, on vend plus à la Colombie-Britannique qu'à la Chine, qui est notre deuxième marché de l'exportation, a souligné Jean-Marc Fournier. Quarante pour cent des produits qui sont vendus qui sortent du Québec, c'est au Canada.»