Les centres de tri sont inefficaces selon Cascades

Le grand patron de la papetière Cascades souhaite que le Québec donne un gros coup de barre pour mieux recycler ses matières récupérables en mettant fin à l’inefficacité des centres de tri.

«On pourrait acheter plus au Québec à la condition d’améliorer la qualité du produit», affirme Mario Plourde, le PDG de Cascades lors d’une conférence devant des gens d’affaires au Cercle canadien, lundi dernier.

«Il y a une occasion à saisir. Plus on est près de la matière, plus les coûts baissent. Utiliser une matière qui est récupérée et transformée au Québec, on ne peut pas avoir mieux. Pour y arriver, il faudra investir dans les centres de tri pour améliorer leur efficacité et leur productivité.»

Matières contaminées

Cascades a dû s’ajuster dans ses propres usines. L’entreprise a ajouté des équipements de nettoyage parce que la matière des centres de tri arrivait déjà contaminée. Cascades a même reçu un bac de seringues souillées dans le recyclage.

Pour Mario Plourde, il y a un grand besoin de mieux informer la population sur ce qui est recyclable ou non.

«Il faut que les villes informent mieux leurs citoyens [...] parce qu’il y a toujours de nouvelles matières qui arrivent sur le marché ou de nouvelles technologies qui permettent de les récupérer.»

Un modèle d’affaires à revoir

Selon Mario Plourde, il est aussi urgent pour l’industrie de revoir son modèle d’affaires. Plusieurs centres de tri sont dépendants d’un seul client, comme la Chine ou l’Inde, ce qui les met à risque. D’autres sont des organismes à but non lucratif qui font de la réinsertion sociale. Ces centres ne peuvent avoir la même performance que d’autres qui sont hautement mécanisés et dédiés à la production, soutient M. Plourde.

«C’est la deuxième fois en neuf ans que le Québec fait face à une crise dans l’industrie du recyclage. Si on veut la gérer de façon durable, travaillons sur des mesures durables», ajoute Mario Plourde.