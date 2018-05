Les Jackson 5 veulent se reformer avec un hologramme de Michael Jackson

Et si les Jackson 5 se reformaient? C'est l'idée des quatre membres survivants du quintet qui, malgré la mort de Michael Jackson en 2009, envisagent de le faire revenir dans le groupe... sous la forme d'un hologramme.

Tito, Jackie, Marlon et Jermaine Jackson, qui continuent à assurer des tournées sous le nom The Jacksons, viennent de révéler que c'était une option.

«On a lancé l'idée de l'hologramme et on y pense sérieusement. On nous a proposé d'avoir un hologramme de Michael avec nous donc il est tout à fait possible que ça arrive», a expliqué Tito Jackson, un des frères aînés du Roi de la Pop, au Daily Express.

Ce ne serait pas la première fois qu'on pourrait voir Michael Jackson sur scène en hologramme puisque c'est déjà le cas pour le spectacle Michael Jackson ONE à Las Vegas, qui le montre au sommet de sa carrière dans les années 80. Mais d'après le Daily Express, l'hologramme des Jackson 5 le montrerait plus jeune, alors qu'il était encore membre du groupe familial.

Michael Jackson a quitté les Jackson 5 en 1984 après leur album Victory, alors qu'il devenait l'artiste le plus populaire au monde. Le Roi de la Pop est mort en 2009 d'une attaque cardiaque provoquée par un surdosage de médicaments.