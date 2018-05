Les journalistes seront autorisés à filmer les assemblées à Chambly

La Ville de Chambly s’ouvrira prochainement aux caméras des journalistes à la faveur d’une modification du règlement qui interdisait depuis décembre toute captation vidéo.

Lundi, TVA Nouvelles annonçait que le maire de la municipalité, Denis Lavoie, montrait une certaine ouverture face à ce changement.

Un avis de motion a été déposé en ce sens mardi soir par le conseil municipal qui s’est tenu en l’absence du maire.

Cet avis mentionne toutefois que pour filmer, tout journaliste devra auparavant obtenir une autorisation auprès du directeur général de la Ville.

Le maire suppléant Jean Roy indique également qu’il n’est pas question de laisser les citoyens filmer et qu’il n’est pas non plus prévu que la Ville organise elle-même une webdiffusion des séances du conseil de Ville, comme plusieurs Chamblyens le demandent.