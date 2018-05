L'Office des transports élargit son enquête aux vols montréalais

Une semaine après avoir lancé une enquête sur les plaintes contre Sunwing à Toronto, l'Office des transports du Canada (OTC) a élargi à Montréal son investigation sur la compagnie aérienne spécialisée en destinations vacances.

À LIRE ÉGALEMENT

Retour de Cuba cauchemardesque pour des passagers de Sunwing

L’enquête vise les plaintes pour retards, annulations et bagages perdus, retardés et endommagés affectant tous les vols internationaux de Sunwing en provenance ou à destination de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, entre les 14 et 18 avril 2018.

L’OTC avait annoncé la semaine dernière qu'elle se penchait sur les cas survenus à l'aéroport international Pearson de Toronto.

Les malheurs des voyageurs ont été abondamment relayés dans les médias dernièrement. Des passagers ont déploré avoir dû composer avec des retards allant jusqu'à 29 heures, tandis que d'autres ont dénoncé de longs délais d'attente, coincés à bord d'avions sur le tarmac, sans pouvoir débarquer, ni recevoir à boire ou à manger.

Les clients mécontents ont aussi évoqué avoir eu du mal à entrer en contact avec l'entreprise et que celle-ci n'aurait pas communiqué adéquatement pour fournir des informations sur ses vols.

«Durant cette enquête, l'OTC s'emploiera surtout à déterminer si la façon dont Sunwing a traité ses passagers était conforme à ses conditions de transport à l'égard des vols internationaux (tarif), et si ces conditions sont raisonnables», a expliqué l'organisme fédéral dans un communiqué.

Les passagers qui ont vécu des problèmes sur l'un de ces vols peuvent entrer en contact avec l'enquêteur affecté au dossier, Jean-Michel Gagnon, via l'adresse courriel enquete-inquiry@otc-cta.gc.ca. Les informations doivent être transmises d'ici le 31 mai prochain.