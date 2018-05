Pêche au saumon: Québec change ses explications

L’exclusivité de la pêche au saumon dans le Nord-du-Québec a été cédée à des pourvoiries de luxe pour aider les Inuits à protéger leur territoire ancestral, a plaidé Luc Blanchette, en pointant ainsi un autre motif que celui avancé par son ministère.

«Les Inuits ont fait valoir leurs droits ancestraux, millénaires, ce qui a été tout à fait reconnu, autant par un traité qu’on appelle la Convention de la Baie-James que, nécessairement, une ressource alimentaire de base pour les Inuits, ce avec quoi je suis tout à fait conscient et favorable à protéger cette ressource-là pour les Inuits», a dit le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs mercredi, en chambre.

Il se base sur un article de la convention qui indique que le Québec «doit s’efforcer, dans la mesure où il existe des pourvoiries, d’obliger les chasseurs et pêcheurs non autochtones à les utiliser».

M. Blanchette se faisait questionner par le péquiste Alexandre Cloutier à la suite d’un reportage du «Journal de Québec» révélant que le gouvernement Couillard a conféré en douce l’exclusivité de la pêche au saumon au Nord-du-Québec à une poignée de pourvoiries privées qui n’offrent que des forfaits coûtant près de 2000 $ par jour, et même plus.

Considérations fauniques?

Pourtant, son ministère indiquait la veille que «ce qui justifie réellement la décision, ce sont des considérations de nature faunique»: le statut du saumon atlantique est jugé «préoccupant» partout au Québec, sauf au Nunavik, car les données sur les captures n’y sont pas suffisantes. Les pourvoyeurs seraient plus aptes à envoyer des données de qualité à l’État, selon le ministère.

C’est d’ailleurs la raison qui est évoquée dans un procès-verbal d’une réunion où Québec annonçait à la table régionale de la faune Nord-du-Québec que cette décision serait prise et qu’elle entraînerait «des retombées économiques pour la région». On n’y faisait cependant pas mention d’une demande des communautés inuites.

Le député Alexandre Cloutier n’a pas mordu à l’hameçon. «Dans son plan de protection du saumon, dans toutes les recommandations, il n’y en a aucune qui dit qu’on devrait donner des droits exclusifs. Ce n’est donc pas pour protéger le saumon. Ce n’est pas lié non plus à la Convention de la Baie James. Alors, comment le ministre explique-t-il que dorénavant il va falloir débourser une fortune pour pouvoir accéder à nos plus belles rivières du Québec?», a-t-il dénoncé.