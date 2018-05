Plus de 14 000 entreprises du Québec affectées par les travaux routiers

Au total, 65 000 petites et moyennes entreprises (PME) au Canada auraient été fortement touchées par des chantiers au cours des cinq dernières années, dont plus de 14 000 au Québec, selon un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Pour plusieurs PME, ces impacts sont bien réels et peuvent avoir des conséquences majeures comme les pousser à devoir faire des emprunts, déménager, licencier des employés, voire carrément fermer leurs portes», a déclaré Martine Hébert, porte-parole nationale de la FCEI.

Dans son rapport, la FCEI souligne que depuis 2012 au Canada, 31 % des propriétaires de PME interrogés au Québec (41 % au Canada) ont vu leurs activités perturbées par des chantiers routiers.

Et parmi eux, près de la moitié affirment avoir vu leurs ventes baisser en raison de ces travaux.

Aussi, près d'un propriétaire d'entreprise sur quatre a indiqué avoir vécu beaucoup de stress, et plus d'un sur cinq a dû piger dans ses économies personnelles ou celles de son entreprise.

Ils sont 7 % à avoir songé à fermer leurs portes ou à déménager.

«Les municipalités doivent prendre conscience de cette problématique et agir en conséquence, notamment en planifiant mieux les travaux ainsi qu'en indemnisant les commerces affectés, a souligné Mme Hébert. Outre la survie de plusieurs petits commerces de proximité, ce qui est aussi en cause, ce sont des emplois locaux et souvent le cœur d'artères commerciales ayant un impact majeur sur la collectivité.»

La FCEI recommande aux municipalités de mettre en place une politique «cohérente» comprenant cinq éléments: un programme d'indemnisation, une règle d'absence de surprise, une planification stratégique, un processus contractuel amélioré et un agent de liaison auprès des entreprises.

Le rapport de la FCEI est basé sur un sondage mené en juillet 2017 auprès de 5573 propriétaires de PME au Canada.