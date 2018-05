Problèmes de hublot dans les avions : est-ce toujours dangereux?

Des incidents impliquant des problèmes de hublot à bord d’avions de ligne ont fait les manchettes depuis quelques semaines. Un expert en aérotechnique a décortiqué les récents événements.

À LIRE ÉGALEMENT

Un trou dans un hublot force un atterrissage d'urgence

Un moteur explose, une femme a failli être aspirée dans un hublot

14 jours après l’incident dramatique qui a coûté la vie à une passagère sur un vol de Southwest Airlines, un autre appareil de cette même compagnie a dû faire un atterrissage d’urgence mercredi en raison d’un hublot brisé.

«De toute évidence, c’est la couche extérieure qui s’est fracassée», a analysé Simon Potel, professeur en maintenance d’aéronef à l’école nationale d’aérotechnique, au sujet de ce nouveau problème.

L’expert précise qu’un hublot d’avion est d’ordinaire fait de deux ou trois couches d’acrylique/polycarbonate en plus de la couche «esthétique» située à l’intérieur de la cabine –celle que le passager peut toucher-.

Il faut d’ordinaire que plusieurs des couches «principales» soient endommagées pour que s’opère une dépressurisation de la cabine et que la situation ne pose un réel danger pour les passagers de l’aéronef.

Simon Potel souligne aussi que l’équipe de pilotage doit d’ordinaire effectuer une inspection visuelle avant le vol –un «walkaround»- afin de vérifier l’état général de l’appareil : «si cette fissure importante avait été détectée suite à l'inspection, on n’aurait assurément pas décollé».

L’enseignant rappelle toutefois que ce genre d’événement survient très rarement et que des mesures sont en place pour en réduire le plus possible la fréquence.

«Les avions sont inspectés. Les programmes de maintenance sont rigoureux et approuvés par les différentes autorités», a-t-il conclu.