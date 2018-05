Quelles répercussions aura le lock-out sur les étudiants à l'UQTR?

Comme ses confrères étudiants, Vicky Pépin a appris la nouvelle à son réveil: le lock-out décrété à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) la touche directement.

«C'est ma dernière année au baccalauréat en enseignement et là je me demande si je vais devoir faire une année de plus à cause des cours qui vont me manquer. Est-ce que ça va engendrer des frais supplémentaires?» se questionne la jeune femme.

Elle n'est pas la seule à craindre pour ses études. Plusieurs étudiants sont préoccupés. Pour l'instant, de nombreuses questions demeurent sans réponses.

«La crainte des étudiants, c'est le climat d'incertitude», affirme le président de l'Association générale des étudiants, Frédéric Thibault.

Les professeurs sont sans contrat de travail depuis un an. Le syndicat ne l'a pas vu venir.

«Ça n’allait pas tellement bien ces derniers jours, mais on essayait de trouver des solutions», indique le vice-président du syndicat, René Lesage.

«Il est impératif que les négociations se poursuivent rapidement et c'est pour cette raison que la direction a pris la décision courageuse et responsable de décréter un lock-out», mentionne le recteur, Daniel McMahon.

Les professeurs se sont rassemblés de façon spontanée en après-midi pour tenter eux aussi d'obtenir plus d'informations.

Un conciliateur et un médiateur ont été nommés pour dénouer l'impasse. D'ailleurs, une rencontre est prévue jeudi. Le lock-out est loin de faire le bonheur de la ministre responsable de l'éducation supérieure.

«Je veux avant tout protéger les étudiants. J'ai parlé au recteur et au président du conseil d'administration et je leur ai dit de trouver des voies de passage», lance la ministre Hélène David.

Les chargés de cours et les autres employés ne sont pas touchés par le conflit.