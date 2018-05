Stingray achète un empire canadien de la radio

Stingray fait une entrée remarquée dans le monde de la radio traditionnelle avec l’acquisition de Newsfoundland Capital Corporation (NCC), une transaction qui doublera presque la taille de l’entreprise et fera d’elle l’un des plus importants empires radiophoniques au pays.

La transaction s’élève à 506 millions $ et marque l’entrée de Stingray dans la radio commerciale. Elle fera de Stingray, qui offre des services de diffusion de musique, la plus importante entreprise médiatique indépendante du pays, avec des stations radiophoniques dans sept provinces, d’un océan à l’autre, mais aucune au Québec.

NewCap Radio détient 101 licences radiophoniques, 82 chaînes FM et 19 chaînes AM, ce qui en fait la deuxième plus importante entreprise radiophonique au pays en nombre de chaînes, et la troisième en termes de revenus publicitaires.

«Cette transaction avec NCC survient après des mois d’examen approfondi», a affirmé mercredi Eric Boyko, président, cofondateur et PDG de Stingray.

«Nous avons trouvé chez NCC un partenaire établi et de confiance ayant fait ses preuves dans des marchés de niche partout au pays. Je suis ravi d’étendre les activités de Stingray à la radiodiffusion et de faire appel à certains des talents les plus populaires au Canada et à une force de vente expérimentée, ce qui nous aidera à accroître nos sources de revenus.»

Stingray met la main sur la totalité des actions de l’entreprise qui, malgré son nom, est établie à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Elle était jusqu’à maintenant détenue à majorité par la famille Steele, dont l’un des membres, Rob Steele, quittera le poste de président à la suite de l’achat.

«C’est une opportunité unique. Ça va diversifier nos opérations et faire croître nos opportunités publicitaires de façon substantielle», a ajouté M. Boyko. L’entreprise fondée à Montréal détient déjà plusieurs chaînes de télévision spécialisée, et des services de musique et de vidéo multiplateformes.

Stingray offre 14,75 $ par action aux actionnaires de NCC, une prime d’environ 16 % sur la moyenne de la valeur de l’action dans les 20 jours précédant la transaction.

L’achat doit faire passer de 120 millions $ à 290 millions $ les revenus annuels de Stingray, et son bénéfice de 39 millions $ à 92 millions $. La vente doit par ailleurs rapporter 8 millions $ d’économies dès la 1re année, selon les analyses de Stingray.