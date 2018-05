Les statistiques alarmantes sur le décrochage scolaire au Québec, rendues publiques mercredi, interpellent au plus haut point les analystes politiques de «La Joute», qui réclament un sérieux coup de barre dans le domaine de l’éducation.

«Je trouve ça extrêmement, extrêmement inquiétant, lance Luc Lavoie. [...] Il faudrait qu’au Québec, ça devienne une priorité, mais une très haute priorité et je ne suis pas sûr que c’est le cas.»

«Je dois vous dire aujourd’hui quand j’ai vu ces chiffres-là, j’étais gêné, avoue Bernard Drainville. Vous savez comment je suis un fier Québécois, mais aujourd’hui, je n’étais pas fier d’être Québécois.»

«Je pense que le mot "tragique" n’est pas un mot qui est trop fort, ajoute Jonathan Trudeau. Ça fait plusieurs années qu’on a l’impression qu’on essaie de maquiller une situation au Québec lorsqu’on parle de notre faible taux de diplomation. Aujourd’hui, l’Institut du Québec est venu appliquer une bonne de démaquillant et nous montrer la réalité en pleine face. Ce qu’on voit ne nous rend pas très très fiers.»

Et le portrait du décrochage chez les jeunes francophones au Québec est encore plus sombre quand on le compare à celui des anglophones, chez qui les étudiants semblent mieux réussir. Y’a-t-il là une source d’inspiration pour trouver des solutions? Voyez le débat entre les jouteurs dans la vidéo ci-dessus.