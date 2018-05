Un docteur contredit la version de la gardienne

Un expérimenté pathologiste qui a examiné le corps d’un bébé de 10 mois a contredit mardi la version donnée aux policiers par sa gardienne, accusée d’homicide involontaire.

Après la mort de Loghann Gauthier, sa gardienne Yolande Bélanger a déclaré aux enquêteurs que le bambin avait basculé sur le dos alors qu’il jouait sur un plancher en céramique.

«J’ai entendu un boum, je me suis levée et j’ai été le prendre. Il était sur le dos et il pleurait», a dit la femme de 63 ans dans les jours suivant le décès, le 4 mai 2011.

Yeux à demi ouverts

La dame aurait mis l’enfant au lit après sa chute, sans «vérifier s’il avait une bosse sur la tête», apprend-on dans des déclarations écrites de l’accusée déposées, mardi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Mme Bélanger aurait ensuite remarqué que Loghann avait les yeux à demi ouverts et qu’il ne réagissait pas lorsqu’elle l’appelait. Le bambin était «tout mou» lorsqu’elle l’a pris dans ses bras. Elle a composé le 911.

Cependant, cette version des faits ne correspond pas aux constatations du Dr André Bourgault.

Le pathologiste, qui œuvre au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale depuis 31 ans, a fait l’autopsie des yeux du petit Loghann, une spécialité qu’il a développée dans sa pratique.

«La rétine était beaucoup plus rouge [que la normale]. Il y avait des zones d’hémorragie à l’intérieur des yeux», a expliqué le Dr Bourgault au juge Gilles Garneau, mardi, précisant que ce type de blessure est compatible avec un cas de bébé secoué.

Questionné par Me Annie Roy, de la Couronne, le pathologiste a ajouté qu’une chute sur le dos comme celle décrite par la gardienne ne pouvait pas provoquer d’hémorragies rétiniennes.

De plus, le Dr Bourgault n’a pas constaté d’ecchymoses au niveau du dos et des fesses de l’enfant pouvant découler d’un impact sur une surface dure.

Détecteur de mensonges

Par ailleurs, les déclarations de l’accusée n’ont pu être vérifiées jusqu’à présent puisqu’aucun autre adulte n’aurait été témoin de la scène décrite et qu’elle a refusé de passer un test polygraphique.

Yolande Bélanger avait d’abord accepté, mais a changé d’avis après avoir consulté deux avocats qui lui ont conseillé de ne pas le faire.

Son procès se poursuit mercredi.