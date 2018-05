Un ex-procureur en chef adjoint du DPCP plaide coupable

D’abord accusé d’agression sexuelle, un ancien procureur en chef adjoint du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait simple et au final, il a été absout inconditionnellement par le juge Jean R. Beaulieu.

Le 22 mars 2017, Me Maxime Chevalier a été accusé en lien avec un évènement survenu à Québec, le 17 juillet 2016.

Ce soir-là, à la suite d’une soirée bien arrosée en compagnie d’un couple d’amis, l’ancien procureur aujourd’hui avocat en pratique privée dans un cabinet montréalais s’est rendu dans la chambre de ses hôtes où la dame, ne se sentant pas bien, était allée se coucher.

Au beau milieu de la nuit, la plaignante a été réveillée par une personne agenouillée à côté de son lit «qui lui fait des caresses, sous les couvertures qui vont du bas du ventre, lui caresse les seins, redescend et remonte», a-t-il été possible d’apprendre dans le résumé conjoint des faits déposé par les parties.

Croyant que la personne agenouillée était son conjoint, la dame a alors tendu la main pour s’apercevoir rapidement qu’il ne s’agissait pas de lui puisque la tête qu’elle touchait «avait des cheveux» alors que son conjoint n’en a pas.

Devant ce constat, la victime s’est immédiatement levée et Me Chevalier a été sommé de quitter la résidence.

Selon la preuve présentée en défense par Me Pierre Poupart et Me Charles Levasseur, Me Chevalier aurait connu ce soir-là un épisode de «blackout alcoolique» en raison d’une consommation excessive d’alcool.

Dans un rapport psychiatrique déposé à la Cour, on y apprend que cet état peut être favorisé entre autres par «une période de stress, une fatigue physique et cognitive, un estomac vide et une ingestion rapide de l’alcool», tous des facteurs qui collaient alors au récit de vie fait par Me Chevalier au psychiatre Louis Morissette.

«Je suis affligé de constater que la situation a fait souffrir mes proches, incluant (la victime et son conjoint). Tout ça me fend le cœur et me désole profondément», a également fait savoir Me Chevalier dans une déposition qu’il a rédigée avant même d’être accusé.

L'avocate de la poursuivante, Me Karen Lee a également fait savoir qu’elle avait accepté de réduire l’accusation à voies de fait simples «parce que la plaignante ne voulait pas témoigner» et que si elle l’avait fait «cela aurait été plus traumatisant pour elle que l’évènement en soi».

En plus de l’absolution prononcée de façon inconditionnelle, l’avocat a fait un don de 2000 $ à l’acquis des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).

Reste à savoir maintenant si le Barreau va déposer une plainte disciplinaire à l’encontre de l’avocat montréalais.