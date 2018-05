Un homme de Saguenay accusé de possession de pornographie juvénile

Un citoyen de l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay, a été arrêté et accusé mercredi relativement à une affaire de possession et distribution de pornographie juvénile.

Benoît Landry-Lavoie, 34 ans, a été arrêté en matinée à son domicile. Il fait face à des accusations de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile, et de possession simple de méthamphétamine.

Selon la directrice des poursuites criminelles et pénales, Karen Inkel, l'homme conservait des photos d'enfants et de bébés. «Autant des garçons que des filles. Ça allait de bébés d'un an environ jusqu'à l'adolescence», a précisé Mme Inkel.

Les faits reprochés à l'accusé se seraient produits entre le 14 janvier et aujourd'hui.

C'est l'escouade spécialisée de la Sûreté du Québec qui a retracé le suspect grâce à son adresse IP. Son ordinateur sera analysé au cours des deux prochains mois.

Le décompte des fichiers consultés et distribués n'est pas encore terminé. «On parle de centaines jusqu'ici, mais le nombre pourrait grimper», a confié Mme Inkel.

L'accusé a repris sa liberté provisoirement sous diverses conditions, dont celle de se soumettre à une évaluation au CLSC de Jonquière pour déterminer s'il souffre d'une problématique particulière.

Monsieur est affecté par sa mise en accusation, mais on devra analyser la preuve avant de décider de la suite du dossier», a dit son avocat, Me Luc Tourangeau.

D'autres accusations pourraient être portées contre Landry-Lavoie, mais également contre des internautes avec qui il aurait partagé des fichiers.

L'accusé reviendra devant le tribunal le 6 juillet pour la suite des procédures judiciaires.