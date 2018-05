Une caméra de surveillance a tout capté de l’écrasement en Géorgie

Neuf personnes étaient à bord de l’avion militaire qui s’est écrasé mercredi après-midi en Géorgie, aux États-Unis. La chaîne américaine CNN a obtenu les images d’une caméra de surveillance d’une entreprise située non loin du site de l’écrasement.

Sur les images, on aperçoit l’avion-cargo C-130 «Hercules» appartenant à la Garde nationale de Porto Rico qui perd de l’altitude et gagne de la vitesse. Quelques instants plus tard, l’avion pique du nez et termine sa course au sol.

À LIRE ÉGALEMENT

Un avion militaire s'écrase avec neuf personnes à bord

Selon un témoin de l’accident, un bruit très fort et étrange a été entendu.

Le président Donald Trump a exprimé ses condoléances. «S'il vous plait, joignez-vous à mes pensées et prières pour les victimes, leurs familles et les extraordinaires hommes et femmes de la Garde nationale», a-t-il tweeté.

Une enquête en cours pour connaître les causes de l’accident.