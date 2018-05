Véronyque Tremblay songe d’abord et avant tout à un troisième lien «routier»

Sans écarter la possibilité qu’un nouveau traversier soit étudiée, la ministre Véronyque Tremblay assure que c’est d’abord et avant tout à un 3e lien «routier» entre Québec et Lévis auquel songe son gouvernement.

Au lendemain de la rencontre technique entre fonctionnaires organisée par le bureau de projet sur le 3e lien, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a effectué mercredi une autre sortie fracassante, cette fois pour déplorer la trop grande portée de l’étude d’opportunité qui tarde à être entamée.

Le maire de Lévis a notamment fait part de son inquiétude, après avoir appris que le troisième lien pourrait se résumer par l'ajout un troisième traversier entre les deux rives.

Interrogée à ce sujet à l’entrée du conseil des ministres, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a invité le maire de Lévis à laisser «le bureau de projet travailler».

«Le maire Lehouillier, [...] il a été rencontré avant l’annonce du 4 décembre dernier (pour le lancement de l’appel d’offres pour l’étude d’opportunité). Il était pleinement d’accord avec notre démarche, a-t-elle relaté. Alors je pense que nous faisons les choses dans l’ordre, correctement et nous allons respecter notre plan de match. [...] Nous sommes dans la bonne direction. Nous allons continuer à faire les choses comme il faut.»

Toutes les options seront étudiées

La ministre n’écarte pas la possibilité qu’un troisième traversier soit évaluée par le bureau de projet, mais cela ne veut pas dire que les solutions d’un pont ou d’un pont-tunnel entre les deux rives sont mises de côté.

«Toutes les solutions vont être analysées, a dit Mme Tremblay. [...] On ne parle pas d’un traversier. [...] Nous, on pense à un troisième lien qui est routier, sur lequel il pourrait y avoir du transport collectif aussi. Mais évidemment, ils vont regarder un ensemble de solutions, à court, moyen, long terme, et ça va être la meilleure solution coûts/bénéfices qui va être retenue.»

«Il y a un bureau de projet qui étudie actuellement toutes les options, qui les analyse. Il y aura faits saillants, études... Il est trop tôt pour parler de ce que ce sera, ce troisième lien», a indiqué à son tour le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

«Très honnêtement, c’est la première fois que j’entendais parler de ça (la possibilité d’un troisième traversier)», a dit le député libéral de Jean-Talon.

Un projet datant de l’ère Charest

Ce scénario était pourtant bel et bien dans les cartons à l’époque du gouvernement Charest, en 2011. L’idée d’un troisième traversier réservé exclusivement aux piétions et aux vélos s’était d’ailleurs retrouvée dans une version du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec.

Le projet avait même fait l’objet d’un rare consensus entre le maire de Québec, Régis Labeaume, et la mairesse de Lévis à l’époque, Danielle Roy-Marinelli. Gilles Lehouillier était alors député de Lévis à l’Assemblée nationale, sous la bannière libérale.

Selon les informations colligées à l’époque par Le Journal, la Société des traversiers du Québec (STQ) souhaitait profiter du renouvèlement de sa flotte de traversiers entre Québec et Lévis pour ajouter un troisième navire réservé aux piétions et aux vélos avant 2023.

À l’instar des deux futurs traversiers de Tadoussac que doit livrer la Davie au cours des prochains mois, la STQ souhaitait que les trois nouveaux navires de la traverse Québec–Lévis soient alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL).