2 millions $ d’amendes pour la Scotia et la Financière Mackenzie

La Banque Scotia et la Financière Mackenzie devront payer 2 millions $ d’amendes et de frais pour avoir offert des billets de hockey et de spectacles, des repas au resto, des iPad, des machines à café expresso et autres produits à leurs conseillers financiers.

Une pratique illégale, a tranché récemment la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).

La Financière Mackenzie, qui a reconnu ses torts et plaidé coupable le 6 avril dernier devant la CVMO, devra payer 900 000 $ d’amendes et 150 000 $ de frais.

La Financière Mackenzie dit avoir offert à plus d’une centaine d’occasions, entre 2014 et 2017, des cadeaux à ses représentants qui vendent des fonds communs de placement.

Parmi les cadeaux offerts, on note des billets pour des événements sportifs, des sorties au golf, des soupers dans de grands restaurants, dont les prix variaient entre 181 $ et 1149 $.

La Financière Mackenzie reconnaît avoir également tenu à plusieurs reprises des soirées dites «cocktails» au pays, dont une à Montréal qui a réuni plus de 330 conseillers, dont la valeur a atteint 21 859 $.

Des billets de spectacles

La Banque Scotia a aussi reconnu le mois dernier ses torts devant la CVMO pour des infractions similaires survenues entre 2012 et 2017. Le montant des amendes et frais s’élève à 950 000 $.

Par sa division de 1832 Asset Management, la Scotia dit avoir distribué à ses conseillers des iPad, des repas et des billets pour des matchs de hockey (Canucks de Vancouver, Canadien de Montréal et Maple Leafs de Toronto) et de baseball (Blue Jays de Toronto).

Des billets de spectacles de Stevie Wonder, de Paul McCartney, de Justin Bieber, des bouteilles de champagne, des tablettes Samsung et des haut-parleurs Bose ont aussi été donnés pour une valeur variant entre 111 $ et 700 $.

En avril 2017, la firme Sentry Investments avait également accepté de payer des amendes et frais totalisant 1,65 million $ pour des pratiques semblables.