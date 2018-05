Des poulaillers urbains clé en main

Après un projet-pilote de poulaillers urbains clé en main l'été dernier, les Montréalais pourront désormais accueillir des poules dans leur cour arrière.

Les poulaillers urbains POC POC ont été développés par l’entreprise d’apiculture urbaine Alvéole, dont la mission est de rapprocher les citadins de la nature, en mettant l'accent sur l’éducation.

«L’humain est fait pour être près de la nature, croit le cofondateur de POC POC, Alexandre McLean. [En ville], on devient distant et on ne vit plus près des aliments. Quand les enfants peuvent comprendre le temps que ça prend pour produire un œuf, et apprendre à connaitre la qualité d’un œuf frais, il a une connexion qui est plus forte avec la nature.»

POC POC lançait jeudi une campagne de sociofinancement sur la plateforme Indiegogo. Les Montréalais qui aimeraient accueillir des poules dans leur cour arrière peuvent acheter des kits clé en main au coût de 1200 $, incluant le poulailler, deux poules, de la nourriture et de la litière.

Les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont—La-Petite-Patrie sont pour le moment les seuls à avoir autorisé les poules.

Expérience positive

La famille de Mélanie Charbonneau a participé en 2017 au projet-pilote de POC POC. Ses voisins et elle ont financé l’achat d’un poulailler, qu’ils ont installé dans leur ruelle verte de Rosemont—La-Petite-Patrie.

Un esprit de partage entre voisins s’est créé grâce à cette expérience, mentionne-t-elle. Ils accueilleront à nouveau un poulailler cette année et envisagent de le conserver pendant la saison hivernale.

Mme Charbonneau explique que l’entretien d’un poulailler demande peu d’efforts. «Ça prend 10 à 15 minutes par jour. Quand on revenait de travailler, on faisait les corvées: ramasser les œufs frais, ramasser les fientes, sortir les poules pour un peu de liberté, leur mettre de l’eau fraîche et leur donner de la nourriture.»

Son garçon Ély était âgé de seulement 5 ans lors du projet-pilote. «À la fin de l’été, il faisait les corvées tout seul, c’était vraiment beau», raconte-t-elle.

La SPCA inquiète

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal a critiqué jeudi le phénomène des poulaillers en milieu urbain, s’inquiétant que le phénomène des poules abandonnées ne prenne de l’ampleur. La SPCA reçoit des coqs abandonnés, mais a beaucoup de difficulté à leur trouver un refuge.

«Il n’y a pas de grosses différences entre les poules urbaines et les poules d’élevage industriel», déplore la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

Elle craint que ceux qui décident d’acheter un poulailler ne soient pas toujours prêts à s’investir à long terme et à couvrir les coûts de vétérinaire au besoin, comme c’est le cas pour de nombreux chats et chiens abandonnés.

Alexandre McLean croit, au contraire, que les poulaillers POC POC et leur approche éducative contribueront à changer les mentalités et à diminuer les abandons. «Le nombre de poules abandonnées n’a pas augmenté de 2016 à 2017, note-t-il, même si on a ajouté des poules [à Montréal].»