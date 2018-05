De nouveaux interrogatoires concernant Jonathan Bettez

Même si une dizaine d’accusations ont déjà été déposées contre lui, la Sûreté du Québec ne relâche pas les efforts afin d’amasser de la preuve contre Jonathan Bettez.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, au moins quatre personnes ont été interrogées ou interrogées à nouveau au cours des trois dernières semaines.

Ces gens ont été invités à décrire Jonathan Bettez, ses habitudes et ses agissements. Les policiers les ont rencontrés dans le but d’étoffer leur dossier (preuve) concernant la possession et l’accession à de la pornographie juvénile.

Selon des mandats de perquisition obtenus par TVA Nouvelles, monsieur Bettez aurait notamment consulté de la pornographie juvénile sur son lieu de travail de l’époque, l’entreprise familiale Emballages Bettez.

Toujours dans la mire pour Cédrika Provencher

Plusieurs de ces gens interrogés sont d’ex-collègues de travail de Jonathan Bettez, qui travaillaient chez Emballages Bettez dans la période précédant la disparition de Cédrika Provencher.

De nombreuses questions ont été posées concernant l’été 2007, soit les semaines précédentes la soirée fatidique du 31 juillet date où la fillette aurait visiblement été enlevée.

Cette démarche de la Sûreté du Québec n’a rien pour faire taire les nombreuses rumeurs voulant que Bettez soit toujours le suspect #1 dans cette affaire.

Avares de commentaires

Rejointe par TVA Nouvelles, la Sûreté du Québec n’a ni confirmé, ni infirmé nos informations rappelant «qu’aucun commentaire ne peut être formulé sur une enquête en cours».

Des procédures judiciaires qui traînent en longueur

Arrêté le 29 août 2016, Jonathan Bettez ne connait pas encore la date de son éventuel procès.

Entre de nombreux reports, son avocat demande à obtenir copie de nombreux mandats de perquisition dans leur intégralité afin de préparer sa défense. Ces documents sont actuellement caviardés.

L’avocat de Bettez juge que les documents sont incomplets en raison du caviardage. On peut présumer que ce qui est caviardé pourrait concerner Cédrika Provencher. Ces documents font l’objet d’un débat en cour.

Souffrant d’insuffisance rénale terminale, Jonathan Bettez n’a pas assisté à son enquête préliminaire.