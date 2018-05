Hausse des revenus et des profits pour BCE

La maison mère de Bell, BCE, a enregistré une croissance de ses revenus et de ses profits lors de son premier trimestre de l’année par rapport au même trimestre l’an dernier.

L’entreprise a augmenté son bénéfice de 3,1 %, pour le porter à 709 $ millions $ pour les trois premiers mois de l'année. Les revenus ont crû de 4,8 % par rapport à la même période l’an dernier, passant de 5,3 milliards $ à 5,59 milliards $.

«Notre leadership dans les réseaux continue de soutenir les progrès de Bell au chapitre des ajouts d'abonnés des services à large bande, de l'utilisation des services et de la croissance des produits des activités ordinaires, car nous avons accueilli approximativement 102 000 nouveaux clients nets des services sans fil postpayés, Internet et de télé IP au premier trimestre de 2018», a mentionné le président et chef de la direction de BCE, George Cope.

Le conseil d’administration de BCE a annoncé le versement aux actionnaires d’un dividende trimestriel de 0,755 $ par action ordinaire, payable le 15 juillet 2018.