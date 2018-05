Inondations: Pierrefonds-Roxboro met à jour son plan d’intervention

Pour mieux répondre aux possibles inondations du printemps, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a mis à jour son plan particulier d’intervention, en définissant six niveaux d’alerte.

«Cela nous permettra donc de savoir comment nous allons intervenir dans chacun des secteurs de l’arrondissement, à quel moment, avec quelles ressources, et à quels endroits stratégiques, selon les différentes déclinaisons des niveaux d’alertes», a expliqué la porte-parole de l’arrondissement Johanne Palladini.

L’arrondissement a aussi fait l’acquisition de plus de 30 000 sacs de sable, et a acheté de nouveaux systèmes de digues qui s’installent en moins d’une heure et remplacent à eux seuls plus de 300 sacs de sable.

Le plan d’intervention mis à jour pourrait être adopté au conseil d’arrondissement du mois de juin.

Selon la vigie effectuée mercredi à huit points d’eau, la situation est en «mode normal» pour la rivière des Prairies et les niveaux et débits sont sous les seuils d’inondations mineurs.