La prison pour avoir laissé un ado pour mort pour 100 $

Un homme de 20 ans prend le chemin du pénitencier pour près de cinq ans après avoir laissé un ado pour mort pour une dette de 100 $.

En novembre 2016, le Jonquiérois Billy Beaudreault et quatre complices à qui il avait promis 200 $ pour leur aide, est débarqué en pleine nuit dans le logement d’un ado de 17 ans qui dormait à poings fermés dans l’intention «de le péter» selon ce qu’il a lui-même déclaré pendant le processus judiciaire.

Beaudreault et ses acolytes ont battu la victime sans ménagement, notamment avec un bâton de baseball trouvé sur place. Ils l'ont laissé pour mort dans son sang.

Après avoir rossé le jeune homme, les bandits s’étaient aussi affairés à voler tout ce qui leur tombait sous la main, même le chat de la victime, qui n’a jamais été retrouvé.

La victime garde des séquelles permanentes de cet épisode violent qui l’a laissé avec des fractures multiples au visage, à la tête et aux genoux.

«C’est imprimé dans ma tête et mon corps pour toujours. C’est un geste gratuit et ma vie ne sera plus jamais la même», a déclaré la victime d’âge mineur dans le rapport lu par le juge Pierre Lortie jeudi.

Sentence moins lourde

Beaudreault a été condamné jeudi à 4 ans et huit mois de pénitencier pour plusieurs chefs, dont invasion de domicile et voies de fait graves au palais de justice de Chicoutimi.

Qualifié «d’immature» et de «violent» par le juge, Billy Beaudreault s’en tire tout de même avec une peine deux fois moins lourde que ce qu’exigeait la Couronne, soit plus de huit années de détention.

«Il faut se questionner sur la valeur de la vie humaine pour M. Beaudreault quand tu commets un crime de cette gravité pour 100 $. Le complice majeur (Mathieu Lagacé-Gagnon) a eu deux ans dans ce dossier. Le juge devait se pencher sur le fait que M. Beaudreault devait avoir plus. C’est lui le leader, c’est lui qui a mené le bal», explique le procureur de la Couronne Me Michaël Bourget.

Les deux autres complices étaient d’âge mineur au moment des faits.