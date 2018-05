La rue Saint-Patrick sera plus sécuritaire pour les cyclistes

Afin d’éviter à des cyclistes d’allonger leur trajet de six kilomètres pendant les travaux de réfection de la piste du canal de Lachine, l’arrondissement du Sud-Ouest installera des panneaux de signalisation sur la rue Saint-Patrick pour faciliter leurs déplacements sur celle-ci.

La piste cyclable du canal de Lachine, qui ouvre chaque année à la mi-avril, demeurera fermée à l’ouest de la rue de l’Église sur une distance d’environ sept kilomètres jusqu’à la fin du mois de juin en raison de travaux de réfection gérés par Parcs Canada.

L’agence gouvernementale propose aux cyclistes voulant contourner la zone des travaux un long détour passant par différentes pistes cyclables municipales qui rallonge le trajet des cyclistes d’environ six kilomètres.

Cette situation avait été déplorée le mois dernier par les organismes Vélo Québec et la Coalition vélo de Montréal, qui avaient affirmé au «24 Heures» que des mesures devraient être prises pour rendre la rue Saint-Patrick, qui longe le canal de Lachine, plus sécuritaire pour les cyclistes qui l’emprunteront pendant les travaux.

«La rue Saint-Patrick, en raison de la poussière et du bruit, c’est juste pas le fun, mais pour les gens qui veulent vraiment réduire leur temps de déplacement et prendre cette rue, on va essayer d’accroître la sécurité avec des panneaux rappelant les lois provinciales», a indiqué jeudi Craig Sauvé, conseiller municipal dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Les panneaux de signalisation qui seront installés dans les prochains jours sur cette rue rappelleront aux automobilistes qu’ils doivent garder une distance d’un mètre lorsqu’ils dépassent un cycliste, sous peine d’écoper d’une amende pouvant grimper jusqu’à 300 $.