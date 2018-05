Le centre commercial qui avait banni les mineurs recule

Le centre commercial de Trois-Rivières qui avait banni les moins de 18 ans recule et s’excuse.

Le Carrefour du Cap de Trois-Rivières avait interdit aux jeunes de moins de 18 ans non accompagnés d'un parent de circuler dans ses bâtiments. Les responsables du centre commercial et les commerçants disaient être aux prises avec des jeunes des deux écoles secondaires situées à proximité qui avaient pris l'habitude de flâner sur le site et y commettaient des actes de vandalisme ainsi que des vols à l'étalage.

La décision a cependant soulevé plusieurs critiques. La Charte des droits et libertés interdit d’ailleurs aux centres commerciaux d’interdire l’accès à leurs bâtiments à certaines personnes en fonction de leur âge, bien que la Commission des droits de la personne ne se soit pas prononcée sur ce cas précis.

Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le centre commercial a annoncé que les mineurs pourront de nouveau accéder à ses installations.

«Malgré l'urgence d'agir, le Carrefour du Cap tient à s'excuser d'avoir eu recours à cette mesure temporaire sans considérer l'impact auprès des jeunes et de leurs parents. L'intention était d'assurer sans tarder la sécurité des clients et des détaillants devant un accroissement important de comportements préoccupants», est-il écrit.

La police, la Commission scolaire Chemin-du-Roy et le Carrefour du Cap se rencontreront le 7 mai pour trouver des moyens de contrer l’escalade de méfaits.