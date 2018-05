Le château de Maxime Rémillard pourrait être vendu à l’enchère

La résidence de prestige de Maxime Rémillard, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie, sera mise en vente à l’enchère publique le 14 juin si le grand patron du Groupe V Média et de Remstar ne règle pas une facture de 42 800 $ de taxes municipales et de frais administratifs.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un avis rendu public sur le site internet de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. L’agente de communication Ariane Levasseur a précisé hier au Journal de Québec qu’une lettre recommandée a été envoyée au propriétaire, le 29 mars, pour lui demander d’honorer sa facture.

Un avis public a ensuite été affiché le 6 avril. Cet avis a été publié dans le journal local L’Œil Régional, le 18 avril, puis le 25 avril. «En date d’aujourd’hui [2 mai], les montants dus pour les taxes municipales ne sont pas payés», a fait savoir Mme Levasseur.

Selon une employée de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, un premier courrier recommandé avait déjà été expédié à Maxime Rémillard, le 12 février, pour l’enjoindre à payer la somme due. Ce dernier avait jusqu’au 9 mars pour s’acquitter de la facture, ce qu’il n’aurait pas fait, a ajouté une fonctionnaire qui n’a pas voulu être identifiée.

«Erreur de la Ville»

Lors d’un bref échange téléphonique, l’adjointe de M. Rémillard a pourtant évoqué «une erreur de la Ville» et a assuré que la résidence «ne sera pas vendue aux enchères». Maxime Rémillard n’a pas rappelé Le Journal de Québec.

Jusqu’à tout récemment, la prestigieuse demeure du 5025, chemin des Grands-Coteaux était mise en vente pour 8,9 millions $ par l’intermédiaire de Sotheby’s International Realty. La fiche de la maison a cependant été retirée du site internet de l’agence immobilière ces derniers temps.

«Le luxe abonde»

Selon la description faite par Sotheby’s, la résidence est un «majestueux domaine sur la Rive-Sud de Montréal, à 20 minutes du centre-ville. Situé sur 2 600 000 pi2 de terrain, le domaine comprend un manoir de 7 chambres à coucher, écurie ultra moderne, deux demeures en sus, pavillons, et plus. Le luxe abonde au manoir avec matériaux nobles et finitions haut de gamme».

Dans un article publié en janvier sur le site web du «Journal de Québec», on notait également que le château compte pas moins de 47 stationnements (25 extérieurs et 22 intérieurs), 10 foyers au gaz et sept salles de bain.

Selon L’Œil Régional, la chanteuse Céline Dion a loué cette luxueuse demeure à l’été 2016, au moment où elle effectuait une tournée de spectacles au Québec.