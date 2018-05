Le député Erin Weir expulsé du caucus néodémocrate

Le député saskatchewanais Erin Weir, visé début février par des allégations de harcèlement envers des femmes, a été expulsé du caucus du NPD.

Le chef de la formation, Jagmeet Singh, en a fait l’annonce jeudi matin.

Selon lui, les développements récents dans l’enquête interne menée sur la question ont «montré qu’il n’était pas prêt à admettre ses responsabilités pour ses gestes» et «qu’aucune réhabilitation n’est possible».

Toutefois, ce qui lui est reproché semble avoir évolué.

«L’enquêteuse indépendante a découvert qu’une allégation de harcèlement, et trois allégations de harcèlement sexuel, étaient soutenues par des preuves», ont indiqué les néodémocrates dans un communiqué.

Le 1er février, de premières allégations à son endroit ont éclaté publiquement . On parlait toutefois à ce moment de harcèlement, et non d’inconduite sexuelle.

Le NPD avait alors suspendu de ses fonctions, M. Weir pendant l’enquête, mais lui avait laissé sa place dans le caucus néodémocrate.