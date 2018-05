Moins chères à démolir qu’à rénover

Plafond qui pendouille, maçonnerie à refaire au complet, drains qui ne fonctionnent pas. Certaines écoles de la région de Montréal sont en si mauvais état qu’il serait préférable de les démolir pour reconstruire que de les rénover.

«Dans le gymnase, il y a un plafond suspendu qui est hyper endommagé. Ça pendouille, ça commence à se déchirer», témoigne un membre du personnel qui travaille au pavillon Charles-Ducharme de l’école du Trait-d’Union à Sainte-Thérèse et qui préfère garder l’anonymat.

Ce bâtiment fait partie des cinq écoles primaires et secondaires de la région de Montréal qui sont vétustes à 100%, selon un document datant de janvier du ministère de l’Éducation obtenu par Le Journal de Montréal.

L’indice de vétusté déterminé par le gouvernement est le coût estimé des travaux à faire dans le bâtiment en fonction de sa valeur de remplacement. Autrement dit, les écoles où cela coûterait autant ou plus cher de rénover que de démolir sont considérées 100% vétustes.

Reconstruire à neuf

Pour la première fois cette année, les commissions scolaires pourront peut-être demander des sous pour reconstruire à neuf une école déjà existante grâce à une nouvelle règle budgétaire du ministère.

Celle-ci n’a toutefois pas encore été approuvée par le Conseil du trésor.

C’est ce qui pourrait arriver avec l’édifice Amédée-Marsan de l’école du Méandre à L’Assomption, qui sera fermé aux élèves l’an prochain. La toiture, les fenêtres et les briques extérieures sont à remplacer, explique Éric Ladouceur, de la Commission scolaire des Affluents.

«On estime que l’argent serait mieux investi en démolissant.»

Surtout que cela permettrait de construire un gymnase digne de ce nom et d’installer un système de chauffage géothermique, explique-t-il.

La moitié des écoles au Québec sont en mauvais état, publiait le ministère en mars. Le document obtenu par «Le Journal de Montréal» permet d’avoir un portrait précis de la situation.

Une note de «E»

Dans la région métropolitaine, plus du quart des bâtiments d’écoles primaires ou secondaires (317 sur 1176) obtiennent la pire note possible, a-t-on compilé à partir du document. Il s’agit d’un «E» pour «très mauvais», qui correspond à un taux de vétusté de 30 % ou plus.

Après avoir été critiqué par les partis d’opposition, le ministère de l’Éducation a demandé en 2015 à toutes les commissions scolaires de faire le portrait complet de l’état de leur parc immobilier d’ici 2020.

À Laval, ce portrait est déjà complété, explique Louise Lortie, présidente de la commission scolaire. Résultat : la majorité des écoles obtiennent un « E ».

Il n’y a toutefois aucun danger pour la santé ou la sécurité des enfants, indiquent le ministère et les commissions scolaires.

Surpopulation

Ce qui donne des maux de tête aux dirigeants, c’est la surpopulation, avoue Mme Lortie. Car ils doivent relocaliser les élèves de l’école démolie pendant les travaux alors qu’il manque déjà de classes.

Pendant ce temps, les commissions scolaires s’arrachent les entrepreneurs pour qu’ils réalisent tous les travaux pendant l’été, ce qui semble faire monter les prix sur le marché, observe Denis Riopel, de la Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles.

L’école primaire Dorval fait aussi partie de la liste des 100 % vétustes, mais la Commission scolaire Lester B. Pearson conteste l’évaluation du ministère. Le montant des travaux à faire est quatre fois moins élevé que celui estimé par Québec, dit la directrice générale adjointe Carol Heffernan.