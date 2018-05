Montréal devra dédommager un cycliste blessé à cause d'un nid-de-poule

Un cycliste qui a subi de graves blessures à la suite d’une violente chute à vélo causé par un nid-de-poule recevra un dédommagement de 15 000$ de la Ville de Montréal.

Jules Lefebvre, un cycliste expérimenté, circulait à vélo sur la rue Saint-Hubert en direction sud, le 22 octobre 2015 peu après 16h.

À LIRE ÉGALEMENT

À vélo à travers les dangereux nids-de-poule montréalais

Votez pour les pires routes du Québec!

Nids-de-poule : 45% des rues de Montréal en mauvais, ou très mauvais, état

Alors qu’il s’apprête à passer sous le viaduc des Carrières, en s’engageant dans la pente, à environ 10 km/h ou 15 km/h, sa roue se coince brusquement dans un très gros nid-de-poule.

Le cycliste est brusquement catapulté vers l’avant.

«M. Lefebvre est propulsé vers l’avant et atterrit brutalement sur la chaussée», peut-on lire dans le jugement rendu en février dernier.

Une témoin de la scène, Dominique Bressan, rejoint immédiatement le cycliste solidement amoché. Deux autres cyclistes viennent également à son secours.

Graves blessures

Le constat de l’accident est sans équivoque. Jules Lefebvre est très mal en point. Son casque a fendu sous l’impact et il perd conscience quelques instants. Il a d’importantes blessures au visage, notamment à la paupière droite.

Transporté à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, il est mis sous morphine.

Après des examens, de multiples fractures sont constatées à son bras droit – le cubitus est fracturé, le radius est fendu. Il passe deux nuits à l’hôpital et il est opéré sous anesthésie générale. Une tige de métal lui est installée. Il reçoit aussi une chirurgie plastique pour sa paupière lacérée.

Retour sur les lieux

Il retourne sur les lieux quelques jours après s’être rétabli et prend des photographies du nid-de-poule qui a causé sa chute.

Le trou est d’une dimension d’environ 50 centimètres de large sur 8 centimètres de profondeur.

Il entreprend ensuite les procédures judiciaires le 15 avril 2016.

Selon la décision du juge Éric Dufour, le cycliste a été victime d’un piège.

«Le nid-de-poule en cause était de grande dimension. Des trous, crevasses ou autres craques même plus petits ont déjà été qualifiés de pièges par nos tribunaux. L’endroit où s’est formé le nid-de-poule de même que son axe, concave, ont fait s’y engouffrer la roue avant du vélo de Lefebvre. L’éclairage sous le viaduc, cette journée-là, était insuffisant, ou du moins ne permettait pas au cycliste de voir le nid-de-poule et ainsi dévier son trajet», selon la décision.

«Par ailleurs, le devoir de diligence d’une municipalité fait en sorte qu’elle devrait normalement s’assurer du bon fonctionnement de ses installations et de leur efficacité. Une vérification régulière de celles-ci est de mise.»

«Manque de vigilance»

La Ville de Montréal a manqué de vigilance, écrit le magistrat.

La Ville a part ailleurs souligné que le cycliste aurait pu emprunter une piste cyclable disponible à proximité. Argument réfuté dans la décision.

«La Ville ne peut reprocher à un individu qu’il emprunte une rue qui n’est pas fermée à la circulation. Chacun peut rouler où il veut, selon le trajet de son choix qui n’est pas autrement interdit.»

«Au niveau matériel, les lunettes de Lefebvre, son casque et la roue avant du vélo sont une perte. Il a dû acheter divers articles, tels des médicaments et des altères pour ses exercices de physiothérapie. Il a pris des taxis pour aller à ses rendez-vous. Un montant global de 1 575,19 $ est fixé pour ce poste, selon les factures produites par Lefebvre après l’instruction, comme le lui avait permis le Tribunal.»

Le cycliste demandait un dédommagement de 15 000$, et le Tribunal était d’avis que ses dommages étaient supérieurs à ce montant.

Il recevra donc de la Ville la totalité de la somme qu’il avait demandée.

La chaussée a été complètement refaite à cet endroit après cet accident.