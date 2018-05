À quelques mois des prochaines élections provinciales, le dernier coup de sonde Ipsos dévoilé jeudi pourrait donner un bon aperçu des intentions de vote des Québécois au moment où la campagne électorale sera déclenchée, croient les analystes de «La Joute».

«Le défi maintenant, c’est pour les partis de maintenir cette tendance-là, ceux qui sont en avance bien entendu, souligne Caroline St-Hilaire. Le défi, ça va être aussi notamment pour le Parti québécois de se démarquer. »

«Je pense que c’est en train de se cristalliser, estime Luc Lavoie, au sujet des intentions de vote. Je pense qu’on est à peu près à l’écart où on va être au moment du déclenchement. Vous avez vu les messages envoyés. C’est comme [si on dit] : on aime mieux être là que trop loin en avant.»

«Le ciel est très très sombre pour le Parti québécois, croit Bernard Drainville. Et là le problème, c’est que le Parti québécois commence à manquer de temps, parce que tu ne peux pas penser que tu vas être dans la course si tu ne commences pas à avoir un petit peu de momentum avant le déclenchement des élections.»

