«Nouvel Aéroplan»: quelle valeur pour vos points de fidélité?

Un an après s'être fait larguer par Air Canada, Aéroplan a commencé à laisser filtrer ce qu'il deviendrait après juin 2020, date à laquelle le transporteur aérien fera officiellement ses valises pour lancer son propre programme de fidélisation. Quelles seront les conséquences pour les membres Aéroplan? Qu'adviendra-t-il de leurs points? Les choses se précisent, mais rien n'est encore clair.

Si vous avez dans votre portefeuille la fameuse carte orangée, vous avez sans doute reçu, au cours des derniers jours un courriel annonçant le «début d'un nouvel Aéroplan» dans lequel le programme de récompenses énonce ses six «engagements clés à l'égard de ses clients».

En réaction au retrait d'Air Canada, Aéroplan annonce d'abord et avant tout «la liberté de réserver n'importe quel siège auprès d'un plus grand nombre de vos transporteurs aériens préférés». À l'heure actuelle, seuls des sièges pour les transporteurs membres de Star Alliance, dont fait partie Air Canada, peuvent être réservés via Aéroplan. Le programme de récompenses annonce donc qu'il n'a pas l'intention de conclure une autre entente d'exclusivité ou avec un transporteur ou avec un groupe après juin 2020.

Autre engagement, Aéroplan promet d'offrir «la capacité d'accumuler des milles plus vite» et d'«aider [ses] membres à voyager plus vite qu'avec les autres programmes de primes de voyage au Canada» en évoquant de «futurs partenaires privilégiés».

Les quatre autres promesses du programme de récompenses: «tout pour le voyage, au même endroit», «une flexibilité et une simplicité inégalées», «un parcours encore plus personnalisé» et «une expérience utilisateur complètement transformée».

Opération marketing

Pour Jean-Maximilien Voisine, fondateur du site Milesopedia, la référence francophone en matière de programmes de fidélité au Québec, Aéroplan n'annonce rien de concret.

«C'est du gros marketing! Il y a deux ou trois promesses qui se ressemblent. Ils essayent de noyer le poisson pour retenir leurs membres.»

En entrevue à TVANouvelles.ca, M. Voisine explique qu'Aéroplan traverse une «phase difficile», car il doit maintenir sa relation avec Air Canada tout en préparant son avenir. Le fondateur de Milesopedia estime que le fait que les partenaires bancaires associés à Aéroplan «ne mettent plus de l'avant» les cartes de crédit associées au programme de récompenses est une preuve de toute l'incertitude qui entoure l'avenir de ce dernier.

Un programme «comme les autres»

À la lumière de ce qui a été annoncé au cours des derniers jours, Jean-Maximilien Voisine croit qu'Aéroplan «a cherché à satisfaire le grand public et non plus les grands voyageurs et ceux qui voyageaient pour affaires».

«Ils vont simplement devenir un programme de loyauté comme tous les autres. Ils vont devenir une agence de voyages comme Air Miles où les points servent à réduire le coût», explique-t-il.

Celui qui suit assidument l'univers des programmes de fidélité affirme que le «nouvel Aéroplan» permettra aux membres d'utiliser leurs points de plus de façons, mais que «les points vont perdre de leur valeur pour ceux qui savaient les utiliser».

Le grand inconnu demeure d'ailleurs la valeur qu'auront les milles Aéroplan au 1er juillet 2020.

«Mes 150 000 points qui me servent actuellement pour un aller-retour à l'autre bout du monde en classe affaires ne vaudront peut-être plus ça. Peut-être que ça en prendra 600 000 pour le même voyage», explique Jean-Maximilien Voisine qui recommande aux membres d'écouler leurs points avant la date fatidique.

«Accumulez et utilisez. Vos points ne sont pas des cotisations REER pour vos voyages à la retraite. C'est quelque chose qu'on utilise à court terme. [...] Il faut garder un solde le plus bas possible en les utilisant le plus intelligemment possible.»

Quant au futur, le fondateur de Milesopedia estime qu'Aéroplan n'aura d'autres choix que d'établir de nouveaux liens «auprès de partenaires de la vie de tous les jours» après avoir cessé ses liens avec Esso et Uniprix au cours des derniers mois. Une chaîne d'épiceries? De pharmacies? De stations-service? L'avenir nous le dira.