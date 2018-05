Pas d'argent de la campagne impliqué dans l'affaire Stormy Daniels

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'aucun argent de la campagne électorale n'avait été utilisé dans l'affaire Stormy Daniels, actrice de films X payée en échange de son silence sur la liaison qu'elle affirme avoir eue avec le milliardaire.

Michael Cohen, avocat personnel du président, a admis avoir versé 130.000 dollars à l'actrice quelques jours avant le scrutin de novembre 2016. Elle affirme avoir eu une relation en 2006-2007 avec M. Trump, déjà marié à l'époque avec son épouse actuelle Melania.

Le président a reconnu la semaine dernière que M. Cohen le représentait dans le litige l'opposant à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford. Il avait assuré auparavant ne pas avoir été au courant du versement à l'actrice.

Or Rudy Giuliani, ancien maire de New York et entré tout récemment dans l'équipe des avocats du président, a révélé mercredi soir sur Fox News que le milliardaire avait remboursé M. Cohen «sur une période de plusieurs mois». Il a assuré que ce paiement allait s'avérer «parfaitement légal» et «n'était pas de l'argent de la campagne» présidentielle.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018