Promenades de Jane: 10 ans de découvertes

Apprendre à reconnaître des arbres indigènes, entendre les histoires insolites du passé criminel montréalais ou visiter un temple sikh. Voilà un aperçu de ce qui attend les Montréalais qui participeront ce week-end aux Promenades de Jane.

Les Promenades de Jane se déroulent simultanément dans une centaine de villes du monde, en hommage à la célèbre urbaniste et militante canado-américaine Jane Jacobs. Cet événement, par et pour les citoyens, permet de faire découvrir des lieux, des histoires et des projets lors de promenades d’environ deux heures.

À Montréal, le rendez-vous est soutenu par le Centre d’écologie urbaine (CEUM) et célèbre cette année ses 10 ans. Depuis 2008, 11 220 citoyens ont marché la ville lors de 605 promenades citoyennes.

«Les citoyens bénévoles qui décident d’organiser une conversation en marche sont des passionnés de la ville et de leur quartier», a expliqué la directrice générale du CEUM, Véronique Fournier. Les promenades sont une manière de se réapproprier la ville et de visiter des lieux qui sont souvent inaccessibles, précise-t-elle.

10 ans

En 2008, 19 promenades avaient été organisées, essentiellement dans les quartiers centraux de Montréal. Cette année, se réjouit Mme Fournier, ce seront plus de 90 marches qui se dérouleront dans 14 arrondissements et même dans les villes liées comme Sainte-Anne-de-Bellevue.

Si de nouvelles promenades s’ajoutent chaque année, il peut arriver que certaines soient renouvelées, fortes de leur succès passé. La promenade «L’héritage d’Expo 67» affiche notamment toujours complet, année après année.

Les promenades sont gratuites, mais le CEUM encourage les participants à faire don de 10 $ pour le 10e anniversaire, pour contribuer à soutenir ce mouvement citoyen.

Quelques promenades:

- «Les arbres indigènes de nos quartiers» - Vendredi 4 mai, à 11 h, dans Montréal-Ouest

Apprendre à identifier les différents arbres indigènes en observant leurs fruits, fleurs, graines, cônes, bourgeons et écorces

- «Suivez le guide au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation» - Samedi 5 mai, à midi, 13 h, 14 h et 15 h, dans Ahuntsic-Cartierville. Partir à la découverte des dessous des sentiers du parc-nature en compagnie d’un éducateur-naturaliste du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)

- «Visite du temple sikh Guru Nanak Darba» - Samedi 5 mai à 10 h 15, à LaSalle

En apprendre plus sur les fondements de base de la philosophie et religion sikhe lors d’une visite de ce temple à l’architecture spectaculaire

- «Marche exploratrice du Village» - Vendredi 4 mai et dimanche 6 mai à 13 h, dans Ville-Marie

Marcher dans le Village gai pour partager un moment de réflexion et d’échanges sur ses réalités multiples, ses espoirs et ses déceptions

- «Les initiatives vertes de Petite-Bourgogne et Griffintown» - Samedi 5 mai à 10 h 30 dans le Sud-Ouest

Découvrir, entre autres, la première grainothèque du Sud-Ouest et le premier jardin en libre service de Griffintown lors d’une ballade à vélo

Rendez-vous sur https://www.promenadesdejane.com/ pour vous inscrire.