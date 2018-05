Quentin Tarantino a bien failli réaliser Le Seigneur des Anneaux

Et si Quentin Tarantino avait réalisé Le Seigneur des Anneaux? C'est ce qui aurait pu se passer si la trilogie mythique, dirigée par Peter Jackson, avait été développée avec Miramax, le studio d'Harvey Weinstein.

Dans un livre intitulé «Anything you can imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth», qui raconte les coulisses de la création de la saga fantastique, l'auteur Ian Nathan raconte comment Harvey Weinstein, excédé de voir Peter Jackson développer un script en deux parties (pour deux films, donc), aurait failli le remplacer par un autre réalisateur.

C'est en tout cas ce que raconte Ken Kamins, un des producteurs qui travaillait pour Harvey Weinstein à l'époque, dans un extrait du livre cité par Stuff.co.nz : «Harvey disait “Soit tu fais ça, soit tu ne fais rien. Tu dégages”. Et j'ai dû préparer Quentin (Tarantino) à réaliser le film», a-t-il révélé.

En 1998, Peter Jackson a reçu un mémo de Miramax qui lui expliquait comment condenser toute l'histoire de la trilogie de romans dans un seul film. Mais plutôt que de réaliser un film qui aurait déçu tous les fans, le cinéaste néo-zélandais a préféré abandonner le projet. «J'ai dit à Harvey qu'il fasse son film et bonne chance», a-t-il expliqué.

Mais d'après Ian Nathan, Ken Kamins aurait réussi à convaincre Harvey Weinstein de laisser Peter Jackson proposer son projet ailleurs. Ce qu'il fit, puisque la trilogie Le Seigneur des Anneaux a finalement été produite par New Line Cinema. Et a récolté au passage plus de 2,9 milliards de dollars au box-office, en plus de 17 Oscars.