Rihanna clarifie les rumeurs de relation avec Drake

En entrevue avec le magazine Vogue, Rihanna a mis au clair quelques détails concernant sa relation avec le rappeur canadien, Drake.

La chanteuse a admis que non seulement qu’ils ne formaient pas un couple, mais qu’ils n’étaient pas non plus des amis.

Les deux artistes avaient été très discrètement en couple, il y a de cela plusieurs années, et Drake avait professé son amour pour la belle Barbadienne au grand jour lors des MTV Video Music Awards, en 2016, alors qu'il présentait Rihanna comme récipiendaire du prix Vanguard.

À l’époque, Drake avait annoncé qu’il était en amour avec Rihanna depuis l'âge de 22 ans et avait tenté de lui donner un baiser, que Rihanna avait rapidement évité.

RiRi a dévoilé comment elle s'était sentie à ce moment au magazine de mode célèbre.

«La cérémonie des VMAs est totalement centrée sur les goûts du public et de nos fans. Avoir cette énergie autour de moi et savoir qui sont les artistes qui avaient remporté le prix avant moi a rendu ce moment très spécial. Attendre la fin du discours a été la partie la plus pénible. Je n’aime pas être couverte de compliments. Je n’aime pas avoir le projecteur sur moi.»

«Nous (Drake et moi) n’avons aucune relation en ce moment, mais ne sommes pas des ennemis non plus. C’est la vie», a confié la jeune femme en entrevue.