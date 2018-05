Un Montréalais coupable de trafic d’armes

Quelques mois après avoir été acquitté de menaces de mort envers un porte-parole de la police de Montréal, un Montréalais de 48 ans a frappé son Waterloo en étant reconnu coupable de trafic d’armes, jeudi.

La culpabilité d’Anatoliy Vdovin, qui se spécialisait dans la vente illégale de pièces de fusils d’assaut AK-47, n’a fait «aucun doute» dans l’esprit de la juge Linda Despots après avoir relaté en détail la preuve accablante amassée par les policiers américains et montréalais aux dépens du résidant de Côte-des-Neiges.

En janvier dernier, Vdovin s’en était tiré indemne dans une autre cause judiciaire quand un jury l’a jugé non coupable d’avoir publié une annonce sur internet dans le but de recruter un tueur à gages et lui commander de tuer l’inspecteur Ian Lafrenière, le patron des communications de la police de Montréal, en 2013.

AK-47 sur Internet

Cette fois, Vdovin a été piégé par un agent de l’agence fédérale américaine Alcohol Tobacco and Firearms (ATF), en Alabama, qui a ouvert une enquête après avoir découvert sur internet une annonce proposant la vente de carcasses d’AK-47, au printemps 2015.

L’agent spécial s’est alors fait passer pour un client et a d’abord acheté cinq carcasses d’AK-47 pour 380 $ US. Lors d’échanges courriel, le vendeur, provenant de Montréal, lui a mentionné qu’il vendait aussi des silencieux.

L’agent a ensuite passé plusieurs autres commandes, achetant notamment huit silencieux pour 1120 $, ainsi que d’autres pièces permettant de monter un fusil d’assaut automatique.

L’aide du SPVM a été requise par l’ATF pour identifier le vendeur et recueillir de la preuve incriminante sur le terrain. Les policiers ont ainsi pu filmer Vdovin et établir qu’il expédiait toujours ses colis d’armes en se rendant dans divers comptoirs postaux dans des pharmacies à Montréal.

Trois ans minimum

Ils ont aussi découvert que Vdovin cachait un véritable arsenal dans un mini-entrepôt de la rue Notre-Dame, ainsi qu’à son domicile de la rue Lacombe.

Après avoir appréhendé Vdovin en avril 2015, les policiers ont saisi en sa possession de quoi fabriquer près de 600 AK-47 et 180 silencieux.

Dans le box des accusés, Anatoliy Vdovin avait un visage de marbre pendant que la juge faisait la lecture de sa décision.

Détenu, il sera automatiquement condamné à une peine d’au moins trois années d’incarcération, soit la sentence minimum prévue par le Code criminel canadien en matière de trafic d’armes.

Il n’est toutefois pas exclu que la Couronne, représentée par Mes Josiane Laplante et Eric Poudrier, réclame une peine encore plus sévère, ce que le tribunal déterminera à une date ultérieure.

Par ailleurs, Vitaly Pohrebniak, 50 ans, qui était défendu par Me Yann Trignac, a été blanchi de toutes les accusations portées contre lui dans ce même dossier puisque la juge Despots a estimé qu’il ignorait la nature exacte du commerce illicite dans lequel Vdovin l’avait impliqué.