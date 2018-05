Une nouvelle ligne d’autobus en août dans l'Est

Une nouvelle ligne d’autobus sera aménagée à la fin du mois d’août sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’est de l’Île de Montréal, afin de faciliter les déplacements des résidents dans un secteur qui demeure mal desservi en transport en commun.

«C’est une excellente nouvelle. On va pouvoir desservir des zones d’emplois, des commerces [...] Ça vient répondre à un besoin criant», a réagi la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, qualifiant cette annonce de «premier jalon» en vue d’une meilleure offre de transport en commun dans l’arrondissement.

En octobre dernier, des organismes avaient remis à la STM une pétition pour dénoncer le manque d’offre en transport en commun dans l’est de l’Île et réclamer, entre autres, la création d’une ligne d’autobus sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui relie les quartiers Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles du nord au sud.

«La raison pour laquelle on réclamait cette ligne d’autobus, c’est parce que deux quartiers d’un même arrondissement étaient enclavés et difficiles d’accès pour ceux qui n’ont pas de voiture», a indiqué le directeur général de la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies, Mathieu Leclerc.

Trois lignes d’autobus actuellement en fonction dans l’arrondissement seront par ailleurs modifiées afin de faciliter les correspondances avec la future ligne 81–Saint-Jean-Baptiste et la gare de train de banlieue de Rivière-des-Prairies.

Manque d’autobus

Actuellement, le manque de lignes d’autobus et un temps d’attente d’environ 30 minutes aux arrêts en période de pointe rendent les déplacements des usagers du transport en commun ardus.

Ainsi, un trajet entre le centre-ville de Montréal et le quartier Pointe-aux-Trembles peut prendre jusqu’à une heure et demie en métro et en autobus, tandis que la même distance pourrait être parcourue en une trentaine de minutes en voiture.

«On a un territoire très vaste qui est peu desservi en transport en commun [...] Dans les secteurs industriels, il y a un déficit de rétention des employés parce qu’ils doivent avoir une voiture pour aller travailler», a souligné Mme Rouleau.

Bien que la future ligne d’autobus sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste facilitera les déplacements des résidents du secteur, ceux qui l’emprunteront devront toutefois patienter jusqu’à 30 minutes à un arrêt avant de monter dans un autobus, a confirmé la STM par courriel.

Accès au centre-ville

La STM a par ailleurs annoncé jeudi qu’une ligne d’autobus reliant l’arrondissement du Sud-Ouest au centre-ville de Montréal sera aménagée à la fin août. La ligne 35–Griffintown reliera ainsi les stations de métro Place-Saint-Henri et Place-des-Arts avec une fréquence des autobus de 20 minutes aux heures de pointe.

«C’était une demande locale depuis très longtemps. Ça ajoute une desserte entre Saint-Henri et Griffintown et entre Griffintown et le centre-ville», a détaillé l’élu de Projet Montréal et vice-président de la STM, Craig Sauvé.