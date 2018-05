100 ans de prison pour l'un des meurtriers de sa fille; une «minime consolation»

C'était à l'été 2015. Un an après avoir passé quelques semaines à planter des arbres et en être revenue «transformée», Audrey Carey annonce à sa mère qu'elle a acheté un billet d'avion pour la Californie. Partie seule en quête d'aventure et de liberté à des milliers de kilomètres de chez elle, la jeune femme de 23 ans a plutôt eu rendez-vous avec la mort alors qu'elle a connu une fin horrible dans un parc de San Francisco.

Plus de deux ans plus tard, sa famille pleure toujours son départ. La mère et la tante d'Audrey ont malgré tout accepté de se confier à Jean-François Guérin dans le cadre de l'émission «La parole aux victimes», diffusée vendredi soir à LCN.

«C'était une enfant curieuse, intelligente, qui avait toujours soif d'apprendre. Elle était calme, enjouée, toujours de bonne humeur, généreuse, pacifique... C'est bien ça qui est paradoxal dans le destin d'Audrey», raconte sa mère Isabelle Tremblay.

«Dans sa tête, tout le monde était fin, tout le monde était gentil, personne n'était agressif. Dans le fond, dans sa tête, tout le monde était comme elle. Elle ne pensait pas qu'il y avait des gens méchants», renchérit sa tante, Marylène Bouchard.

Isabelle Tremblay se souvient qu'elle n'était pas trop inquiète lorsqu'Audrey lui a annoncé son départ en Californie. La mère avait «confiance en la vie».

«Il n'y avait jamais de tragédie ou de drame qui nous était arrivé. On appréciait ce qui nous arrivait. La gratitude, on avait beaucoup ça Audrey et moi», dit-elle aujourd'hui.

Audrey Carey a cependant trouvé le mal sur son chemin. Le 3 octobre 2015, le corps de la jeune femme abattue d'une balle à la tête a été retrouvé dans le Golden Gate Park, où elle assistait à un festival de musique.

Appel de San Francisco

Ce n'est que le lendemain qu'Isabelle Tremblay a reçu un appel de San Francisco lui annonçant le pire.

«Quand j'ai vu le numéro sur l'afficheur, je me demandais c'était quoi cet indicatif régional et j'ai pensé deux secondes: peut-être que c'est Audrey qui essaye de me joindre, parce qu'on ne s'était pas parlé depuis le 19. Mais là, au bout du fil, j'avais une voix d'homme anglophone qui me disait qu'il appelait de la police de San Francisco et il me disait qu'il m'appelait pour une urgence concernant Audrey Carey. Je l'ai su tout de suite», raconte la femme des sanglots dans la voix.

«Durant quelques heures on se dit, non, ça ne se peut pas», ajoute-t-elle.

Le drame s'est toutefois confirmé, quelques heures plus tard, lorsqu'Audrey a été formellement identifiée à l'aide de fiches dentaires.

Arrestations et sentences

Quelques jours après la mort d'Audrey, trois suspects ont été arrêtés, en Oregon, après qu'ils eurent également tué un sexagénaire qui promenait son chien. Les effets personnels d'Audrey, dont son sac à dos et son passeport, ont été retrouvés dans la voiture volée à bord de laquelle étaient les trois individus.

Le motif du meurtre d'Audrey Carey? Le vol.

«J'ai été longtemps à me dire: pourquoi ils n'ont pas volé Audrey en la laissant en vie? Je l'imaginais déjà m'appeler et me dire: maman, je n'ai plus rien, j'ai perdu mon passeport aussi. Viens me chercher!», raconte Isabelle Tremblay qui souligne l'«absurdité» du crime.

La mère de la jeune femme a été incapable d'assister aux procédures judiciaires. «Je ne pouvais tout simplement pas m'imaginer dans la même pièce [que les suspects]», dit-elle.

Sa tante, elle, y était. «Je devais être là. Il fallait que quelqu'un soit là et je savais qu'Isabelle n'était pas capable de s'y rendre. C'était comme laisser Audrey toute seule devant ces trois personnes-là», explique Marylène Bouchard.

Morrison Lampley a finalement été condamné à 100 ans de réclusion dans cette affaire, Lila Scott Alligood à 50 ans et Sean Michael Angold, à 15 ans de prison.

Mince consolation

La peine imposée aux meurtriers de sa fille ne soulage toutefois en rien la mère éplorée.

«Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je reconnais que les sentences sont beaucoup plus sévères qu'ici. C'est une minime consolation, ça ne règle rien dans mon chagrin», affirme la femme qui a fait de son cheval de bataille l'indemnisation des parents qui perdent leur enfant en raison d'un acte criminel.

Aujourd'hui, Isabelle Tremblay poursuit sa vie «une journée à la fois», car incapable de se projeter dans le futur.

«Je ne suis pas capable de m'imaginer trop loin parce que ça me fait penser que je ne verrai plus Audrey», affirme-t-elle.

Même si elle n'est plus là depuis bientôt trois ans, Audrey Carey n'a jamais quitté la vie et les pensées de sa mère.

«Il y a des périodes où je la sens vraiment très présente. Je crois à ça. Je crois qu'Audrey continue à m'accompagner, à me soutenir, à me donner des forces», conclut-elle.