Agression d'un chauffeur d'autobus à Québec: un individu arrêté

Un individu de 21 ans a été arrêté en lien avec l'agression d'un chauffeur d'autobus jeudi dans l'arrondissement de Beauport, à Québec.

Il comparaitra samedi possiblement sous des accusations de menaces de mort, voies de fait avec lésions au palais de justice de Québec.

Jeudi, vers 7 h 45, il aurait agressé un chauffeur du parcours Métrobus 800 sur l'avenue Royale au coin de la rue Hugues-Pommier. Il aurait refusé de payer son droit de passage avant d'asséner plusieurs coups au visage du chauffeur et de prendre la fuite. Le chauffeur a été transporté à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie.

Le Réseau de transport de la Captiale (RTC) dit soutenir son chauffeur et contribue à l'enquête. Le RTC, qui a muni ses autobus de caméras et de boutons d'urgence et qui forme ses chauffeurs pour de la gestion de conflits avec la clientèle, refuse toutefois d'installer des barrières vitrées comme à Winnipeg. Un porte-parole a indiqué que le nombre d'agressions est peu élevé à Québec.

Le syndicat ne demande pas non plus de barrière de protection.

Le chauffeur se remet de ses blessures.