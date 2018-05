Autant de retombées que de dépenses

Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal ont coûté 106 M$ et ont généré des retombées économiques à peu près équivalentes. Les organisateurs dressent un bilan positif des festivités.

Selon le bilan final de la Société des célébrations du 375e anniversaire, présenté hier, les festivités de 2017 ont généré des retombées économiques de 106,7 M$, soit un peu moins que le coût total de ses activités : 106,9 M$.

«Il faut tenir compte de la valeur des retombées de rayonnement, a nuancé hier en conférence de presse Alain Gignac, directeur général de la Société. Si on veut rayonner, il faut investir. Le mandat de la Société des célébrations n’était pas que financier. Il était aussi au niveau du sentiment d’appartenance et de fierté des Montréalais.»

Non utilisée

Une somme de 16,4 M$ non utilisée sera retournée au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal qui devront déterminer ce qu’ils en feront.

La responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin, a indiqué que sur les 8 M$ qui leur sont retournés, la moitié a déjà été incluse au dernier budget et l’autre partie sera investie dans « des choses qui seront peut-être à plus petite échelle avec un plus grand déploiement à travers Montréal ».

Autre discours

Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, avait été particulièrement critique à l’égard du 375e anniversaire lors de la campagne électorale, le décrivant « d’orgie de dépenses ». Mme Plante avait clairement annoncé son intention «de faire toute la lumière sur les sommes dépensées».

En conférence de presse hier, sa conseillère Mme Gosselin a toutefois décrit le 375e de «franc succès» en saluant la «rigueur» de son directeur et de sa présidente.

Elle a toutefois nuancé ses propos en mêlée de presse en admettant qu’il y a eu des «dépenses fastidieuses» et que si son administration avait été au pouvoir en 2017 elle n’aurait probablement pas fait les mêmes choix.