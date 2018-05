Garderie : une vidéo troublante inquiète des parents

Une communauté de l’État Iowa est sous le choc après la diffusion d’une vidéo troublante présentant les comportements controversés d’employés dans une garderie.

Sur la séquence publiée initialement sur la plateforme Snapchat, on peut voir un enfant sous un bac de plastique qui tente de se relever. Alors que celui-ci est sur le point d’en sortir, une adulte met la main sur le contenant.

Après avoir aperçu les images, des parents inquiets ont transmis la vidéo à un média local.

«On peut voir un bambin être retenu par un des membres du personnel. On voit une petite fille qui se relève et on peut voir qu’elle pleure», a déclaré un de ces parents à la chaîne locale KCCI.

La séquence aurait été captée il y a un mois, mais la propriétaire de la garderie affirme avoir découvert l’existence de cet incident cette semaine.

Dans un courriel envoyé aux employés, cette dernière affirme que les deux individus impliqués ont été rencontrés et qu’ils ne travaillent désormais plus pour la garderie Traditions, située dans la ville de Des Moines.

«Je comprends qu’un enfant peut rire un instant et pleurer le suivant, mais si tu vois qu’une petite fille pleure ne te met pas à rire et à la pousser à terre. Ce n’était pas non plus correct de publier la vidéo», a conclu un parent.