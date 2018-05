La CAQ et QS s'affrontent sur le thème de l'éducation

Le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) Jean-François Roberge et le candidat à l’investiture de Québec solidaire (QS) dans Rosemont Vincent Marissal ont fait part des intentions de leur parti respectif sur l’éducation lors d’un débat animé par Mario Dumont, vendredi, sur les ondes de LCN.

Que ce soit sur le faible taux de diplomation des jeunes Québécois, les cours d’éducation sexuelle ou la possibilité de créer un ordre professionnel pour les enseignants, les deux débatteurs n’étaient pas sur la même longueur d’onde dans tous les dossiers.

«On ne peut pas juste penser qu’on va mettre de l’argent sans revoir le système», a d’abord lancé le député de Chambly, questionné au sujet du haut taux de décrochage scolaire chez nos jeunes.

«On est sur la mauvaise voie», a ajouté le caquiste.

Le candidat à l’investiture de Québec solidaire dans Rosemont a quant à lui souligné à maintes reprises l’importance d’investir et de valoriser l’école publique.

L’aspirant politicien a suggéré que la CAQ veut faire avec l’éducation ce que Gaétan Barrette a fait avec la santé.

«L’argent public doit aller à l’école publique», a plaidé Vincent Marissal lors du débat animé.

Pour aider les jeunes enseignants qui peinent à rester dans leur profession, la CAQ suggère de mettre en place du mentorat pour tous les nouveaux enseignants.

Les jeunes professionnels seraient alors encadrés par des enseignants plus expérimentés pour aider les novices.

«C’est le genre de chose qui pourrait freiner l’exode des jeunes enseignants et donc à contrer la pénurie», a suggéré le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et de science.

Québec solidaire aimerait mieux traiter les enseignants et offrir plus de postes permanents pour encourager les jeunes professionnels à poursuivre dans ce secteur.

«J’ai vu récemment des enseignantes et des orthopédagogues, dont une qui était en burn-out et qui n’était pas capable de nous parler de sa réalité tellement elle pleurait. Elle n’a pas les moyens d’aider. Elle travaille dans une école publique et l’école publique est dévalorisée», a confié l’ex-chroniqueur à titre d’exemple.

«Ce n’est pas normal que les enseignants gagnent si peu au Québec», a lancé M. Marissal.

Jean-François Roberge souhaiterait également qu’une heure d’activités parascolaires soit instaurée, tous les jours, pour tous les jeunes du secondaire, afin de favoriser leur sentiment d’appartenance à l’école.

Jean-François Roberge et la CAQ sont également d’avis que le gouvernement doit scolariser les jeunes plus tôt.