La Corée du Nord veut un couloir aérien vers la Corée du Sud

La Corée du Nord a soumis une proposition à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour l'ouverture d'un couloir aérien vers la Corée du Sud, a indiqué vendredi l'agence spécialisée de l'ONU.

Cette demande pour l'établissement de «services de la circulation aérienne» entre Pyongyang et la ville sud-coréenne d'Incheon, près de Séoul, a été reçue en février au siège régional de l'OACI en Thaïlande, selon un courriel de l'agence adressé à l'AFP.

Basée à Montréal, l'OACI a retransmis cette proposition au Bureau de l'aviation civile de Corée du Sud en soulignant sa «volonté de faciliter et soutenir de plus amples discussions» à ce sujet.

L'autorité de l'aviation civile de Corée du Sud «examine en ce moment» la proposition de la Corée du Nord, selon le texte de l'OACI.

Une mission de l'OACI se rendra «la semaine prochaine» en Corée du Nord pour discuter plus à fond de ce projet de couloir aérien.

Cette mission sera dirigée par le directeur de la région Asie-Pacifique de l'OACI, Arun Mishra, et le directeur du Bureau de la navigation aérienne, Stephen Creamer.

Le sommet récent entre Kim Jong Un et Moon Jae-in, les dirigeants respectifs du Nord et du Sud, a symbolisé la récente détente dans la péninsule coréenne après des années de tensions sur les programmes nucléaire et balistique du régime de Pyongyang.

Un sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un doit se dérouler dans les prochaines semaines.