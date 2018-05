Le dossier de Bettez «est toujours très actif»

Les récents interrogatoires de la police auprès de personnes ayant côtoyé Jonathan Bettez démontrent que son dossier est toujours très actif.

TVA Nouvelles apprenait hier qu’au moins quatre personnes ont été questionnées au cours des dernières semaines, invitées à décrire le comportement de M. Bettez, notamment lors des semaines précédant le 31 juillet 2007, jour où Cédrika Provencher aurait été enlevée.

Rappelons que l’homme a été accusé de possession et distribution de pornographie juvénile, mais aucun des 10 chefs n’est lié au meurtre de la petite Cédrika.

Pas inhabituel

Ceci dit, il ne faut pas nécessairement «s’emballer», prévient le spécialiste en enquêtes policières, Jean-François Brochu, puisque plusieurs raisons peuvent expliquer cet apparent regain d’activité.

«Un dossier comme celui-là fait l’objet d’une révision par de nouveaux enquêteurs, des yeux différents, un angle différent», explique l’ex-sergent de la Sûreté du Québec. Selon lui, il est toujours possible de trouver quelque chose dans le matériel qu’on a déjà, de voir de nouvelles questions surgir et de ressentir le besoin de vérifier des éléments.

Aussi, un nouveau procureur de la couronne peut s’être joint à l’équipe et il pourrait, par exemple, avoir demandé aux enquêteurs d’aller rencontrer un témoin.

Tous les dossiers de meurtre non résolus «font l’objet de révisions régulières de la part des enquêteurs», rappelle M. Brochu.

Comme la pomme dans un arbre

Le fait qu’on semble précisément s’intéresser à la période qui va de juin à août 2007 donne l’impression qu’on souhaite en savoir un peu plus sur l’attitude de Jonathan Bettez au moment où Cédrika a été enlevée. «Quand quelqu’un commet un homicide, il vit une période de stress intense. C’est extrêmement émotionnellement difficile. [...] Ça amène des émotions importantes et le corps a des réactions», souligne le spécialiste en enquêtes policières, selon qui on pouvait observer «des changements dans [la] façon d’être [de l'accusé]».

Et puisque les relations évoluent, «il n’est pas impossible que, 10 ans plus tard, des gens qui avaient décidé de garder un secret décident, aujourd’hui», parce que la situation a changé, de s’ouvrir et de fournir de nouveaux détails.

«Comme la pomme dans un arbre, si on tente de la cueillir alors qu’elle n’est pas mûre, on aura de la difficulté, mais si on se présente au bon moment, ce n’est pas difficile de la cueillir et de partir avec... Avec un témoin, c’est souvent la même chose», conclut M. Brochu.