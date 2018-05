Les autorités surveillent la situation des rivières

Les autorités continuent de suivre le niveau des rivières au Bas-Saint-Laurent avec les précipitations prévues au cours des prochaines heures. Certains cours d'eau devraient pouvoir absorber ces accumulations d'eau.

Entre 20 et 30 millimètres de pluie sont attendus au Bas-Saint-Laurent dans la nuit de vendredi et samedi. Il reste encore beaucoup de neige à l'intérieur des terres et en terrain montagneux. La fonte sera donc accélérée par la pluie, ce qui pourrait causer du ruissellement.

Dans la Mitis, la situation s'est stabilisée, mais les autorités demeurent en mode préalerte. Quatre personnes sont toujours évacuées à Sainte-Angèle-de-Mérici et à Sainte-Jeanne-d’Arc. Les autorités demeurent en mode préalerte relativement aux inondations.

Possibilités d'orages?

«Ce que l'on surveille avec ce système dépressionnaire, ce sont les possibilités d'orages qui pourraient amener de plus grosses quantités de précipitations. Sans les orages, les cours d'eau ont assez d'espace pour accueillir la pluie prévue», explique Jacques Bélanger, directeur de la Sécurité civile au Bas-Saint-Laurent.

Les secteurs du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et du Kamouraska seront particulièrement surveillés par les autorités.

Les rivières Ouelle, du Loup, des Trois-Pistoles et Matapédia étaient toujours sous surveillance vendredi après-midi.

Bonne nouvelle pour les riverains, les températures seront moins douces que prévu, ce qui rend les autorités optimistes quant à la possibilité qu'il n'y ait pas de débordements dans plusieurs localités.