Les secrets des silhouettes des stars d’Hollywood

Passer sa vie sous les projecteurs est un exercice exigeant. Voilà sans doute pourquoi les vedettes hollywoodiennes sont prêtes à tous les sacrifices pour maintenir une allure du tonnerre. Tour d’horizon des entraînements et des régimes alimentaires qui ont la cote dans le merveilleux monde du showbiz.

Programme sur mesure

Halle Berry

À 51 ans, l’actrice affiche toujours une silhouette de jeune première... et pour cause. «En général, on se voit cinq fois par semaine, a confié son entraîneur personnel, Peter Lee Thomas, à «E!News». Halle travaille dur. Elle ne plaisante pas. On fait de la boxe, mais aussi des exercices de force et de conditionnement physique. Elle fait des sprints, pousse des objets lourds, tire des trucs...».

Dwayne Johnson

La vedette de «Ravages» se lève aux aurores pour soulever des poids et haltères, et travailler son endurance cardiovasculaire. «Même quand je ne suis pas en tournage, je me lève entre 3 h et 5 h pour m’entraîner, a-t-il révélé à «Train Magazine». Je mange six ou sept fois par jour: beaucoup de protéines, de bons féculents et des légumes. Tout est calculé très précisément pour m’aider à atteindre mes objectifs.»

Jessica Biel

L’épouse de Justin Timberlake est une adepte de yoga et de musculation. «Je pratique le yoga plusieurs fois par semaine, mais je fais aussi des poids et haltères pour développer ma force. Comme le yoga comprend surtout des étirements, c’est la combinaison idéale», a affirmé au magazine «Glamour» celle qui s’adonne aussi à la randonnée pédestre et au golf (avec son amoureux!).

Les gourous du fitness

Tracy Anderson

Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian et Victoria Beckham ne jurent que par la «méthode» créée par cette papesse de l’activité physique, qui propose de revoir le contenu de son assiette à la baisse et de s’engager à bouger au moins une heure par jour, six jours par semaine.Harley Pasternak

L’entraîneur préféré de Kanye West, d’Amanda Seyfried, de Miley Cyrus et de Megan Fox a mis au point le 5-Factor Diet and Fitness Program, qui permet de retrouver la pêche en cinq semaines. Les participants sont tenus de consommer cinq repas par jour et de s’entraîner 25 minutes, cinq jours par semaine.

Trois questions à Harley Pasternak

De passage à Toronto, l’entraîneur des stars a gentiment répondu à quelques questions.

Quelle est la différence entre l’attitude des vedettes et celle du commun des mortels face à l’entraînement?

La motivation, je pense... Un prof sera heureux d’être en forme, mais il ne perdra pas son travail s’il prend 5 lb. Les vedettes ne ratent pas leur entraînement et font ce que l’entraîneur demande parce que leur vie entière en dépend.

Comment fait-on pour rester motivé?

Parfois, on est motivé mais surchargé de travail, ce qui nous pousse à négliger l’activité physique. La clé est de trouver des solutions pour contrer ce qui peut faire obstacle à notre entraînement. On n’a pas le temps de passer au gym? On trouve un autre moyen de faire de l’exercice!

Avez-vous un conseil pour retrouver la forme?

Faire au moins 10 000 pas par jour. C’est plus motivant quand on peut mesurer la quantité de pas qu’on fait avec un podomètre. Il faut seulement être un peu plus actif et faire de petits gestes dont les résultats s’accumuleront à la fin de la journée.

Chase Weber

La fameuse méthode 3-3-3, si chère au coeur des Anges de Victoria’s Secret, est la création d’un entraîneur très en vue à Hollywood. Le programme conçu par Weber exige de faire à trois reprises trois circuits de trois exercices en 30 minutes.

La méthode 3-3-3

Circuit no 1

• 20 squats

• 16 fentes arrière; lever le genou au moment de se relever (8 de chaque côté)

• 8 jump squats suivis de 1 twist

Circuit no 2

• 12 pompes

• 8 chiens à trois pattes (posture de yoga)

• 16 crunchs jambes verticales (8 de chaquemcôté)

Circuit no 3

• 16 fentes latérales avec mains levées (8 de chaque côté)

• 8 dips (avec banc ou chaise)

• 8 crunchs inversés (lever les jambes et les fesses plutôt que le haut du corps)

* Note: Plusieurs vidéos et sites explicatifs disponibles sur Internet montrent la bonne façon d’exécuter ces mouvements.

SouléCycle, c’est tendance!

Qu’ont en commun Lady Gaga, David Beckham, Demi Lovato, Selena Gomez et Oprah Winfrey? Ce sont tous des adeptes de SoulCycle, un cours de vélo intérieur qui combine le Spinning à des exercices de musculation.

Les participants se dépassent au son d’une musique entraînante et l’ambiance est à la camaraderie. De New York à Los Angeles, les célébrités font des pieds et des mains pour s’assurer une place au premier rang. Lady Gaga aurait même fait fabriquer deux vélos sur mesure pour poursuivre son entraînement durant sa tournée.

Psitt!

Le SoulCycle porte ce nom car, en plus de faire du vélo stationnaire à un rythme effréné, ses adeptes reçoivent de nombreux encouragements de la part des entraîneurs, des messages positifs de motivation que plusieurs continuent de méditer une fois le cours terminé.

Le secret de leur succès

Se montrer créatif

La chanteuse country Miranda Lambert l’avoue d’emblée: elle ne raffole pas des légumes. «J’aime mon brocoli avec du fromage et mes carottes avec une vinaigrette ranch», a-t-elle révélé à «Women’s Health». Sa solution? Les jus verts! «J’ai l’impression de faire le plein de vitamines et de nourriture saine.»

Se mettre au défi

L’actrice et danseuse Julianne Hough n’hésite pas à repousser ses limites en intensifiant son entraînement. «J’aime donner un choc à mon corps en faisant des choses différentes. Quand j’étais en tournée, j’avais beau danser toute la soirée, j’en voulais encore», a-t-elle raconté au magazine «Shape».

Écouter son corps

«Il y a des jours où je me dis que je ne peux pas et que je ne veux pas m’entraîner. Je pense qu’il faut être à l’écoute de son corps, a déclaré Jennifer Aniston à «Women’s Health». Parfois, je m’oblige à monter sur une machine pendant 10 minutes pour libérer des endorphines.»

Trouver un partenaire

Fan de SoulCycle et adepte de randonnée pédestre, Lea Michelle joint l’utile à l’agréable en pratiquant aussi le yoga avec sa meilleure amie, l’actrice Becca Tobin. «Nous aimons toutes deux le yoga chaud, alors nous en faisons fréquemment ensemble», a mentionné la vedette de «Glee» à «Us Weekly».

Le smoothie de Jennifer Garner

L’actrice a décidé de retrouver la forme en prévision du tournage de «Peppermint», un film d’action qui marquera son retour au grand écran dans un rôle principal.

En janvier, la femme de 46 ans a publié sur Instagram la recette du smoothie qu’elle se concocte chaque matin en guise de déjeuner.

• 2 pelletées de collagène hydrolysé (en poudre)

• 1 c. à table de graines de lin moulues

• 1 c. à table de chia

• 1 c. à table de beurre d’amande

• 1 ½ tasse de lait d’amande non sucré

• 1 poignée d’épinards frais

• 3 ou 4 glaçons en cubes

• ¼ tasse de bleuets (frais ou surgelés)

Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer.

Au menu de... Jennifer Lopez

La chanteuse de 48 ans entretient sa silhouette grâce à une alimentation qui ne laisse pas place aux excès. «Je ne me prive pas, mais j’ai appris l’importance de maintenir un régime de vie sain», a confié la star au magazine «People».

Voici le menu typique d’une journée dans la vie de J.Lo.Hydratation

De l’eau, tout au long de la journée.

Déjeuner

Un smoothie préparé avec une pelletée de poudre protéinée, des fraises, des framboises, des bleuets, du yogourt grec, des glaçons, du jus de citron, du miel et un soupçon de cannelle.

Dîner

Une salade de kale garnie de fromage émietté et de graines de citrouille séchées, et arrosée d’une vinaigrette composée de jus de citron, d’huile d’olive, de sel et d’échalotes hachées.

Collation

Une pomme de taille moyenne.

Souper

Une poitrine de poulet désossée, sans peau, servie avec ½ tasse de choux de Bruxelles et ½ tasse de patate douce.

Dessert

Un biscuit aux pépites de chocolat.

Régimes-vedettes

The Zone Diet

Ce régime a été élaboré par le Dr Barry Sears, un ancien scientifique qui conseille de composer notre assiette de la façon suivante à chaque repas: 40 % de glucides, 30 % de protéines et 30 % de lipides.

Sears affirme que cette méthode aide à prévenir les envies de grignoter en maintenant l’insuline dans la bonne «zone».

Les adeptes: Demi Moore, Sandra Bullock, Brad Pitt...

The South Beach Diet

Cette méthode promet d’éliminer les fringales et d’enclencher une perte de poids. Ceux qui s’y mettent n’ont pas à restreindre leurs portions ni à compter les calories, mais ils doivent se priver de pain, de riz, de pommes de terre et de fruits pendant les deux premières phases du régime, qui en compte trois.

Les adeptes: Nicole Kidman, Eva Mendes, Kim Cattrall...