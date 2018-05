«On se sent seule dans ce cerveau» - une surdouée

Tanya Izquierdo Prindle a la confirmation d'être surdouée. Pour l'auteure du livre «Univers surdoué: la douance un potentiel fragile», plusieurs questions ont pu être répondues après les évaluations et le jugement clinique des professionnels.

«Hein, je ne suis pas folle. On se sent seule dans ce cerveau. On parle (entre surdoués) et on pense qu'on est fou. Quand on sait qu'on n'est pas seul, c'est rassurant», dit-elle en entrevue à l'émission de Denis Lévesque.

L'auteur explique que le cerveau d'un surdoué est en constante ébullition. «C'est comme un feu d'artifice parce que chaque nouvelle idée en amène une autre. Ça s'appelle la pensée en arborescence. Une idée en amène 1000 autres», poursuit Mme Izquierdo Prindle

Elle concède que mettre toutes ces idées en mots peut amener certaines difficultés. «C'est comme quatre voies d'une autoroute qui convergent vers une voie de tunnel».

«Je suis consciente que c'est qualitatif et non quantitatif. Ce n'est pas une question plus ou moins, c'est une question d'être différent. Est-ce que les personnes qui ont une difficience (sic) intellectuelle sont inférieures?. Non. Une personne qui a une douance n'est pas supérieure».

Pi et Canon de Pachelbel

Une surdouée est soit passionnée ou passionnément indifférente. L'auteure a été capable d'apprendre en peu de temps 168 chiffres de la formule Pi. Mme Prindle a su enregistrer dans son cerveau la pièce classique le Canon de Pachelbel en regardant un musicien l'interpréter sur YouTube. Elle a mentionné qu'elle est incapable de lire la musique, mais qu'elle a mémorisé les faits et gestes du musicien.

Son livre se veut un premier témoignage d'un adulte «qui ose le dire sans se faire juger».

Vous pouvez voir l’intégralité de l’entrevue de Tanya Izquierdo Prindle à l’émission Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.